El campió d'Europa juga a Piles i la vallera Júlia cau en la Copa Diputació d'Alacant

El trinquet Ciscar de Piles obri esta vesprada de divendres (18.30 hores) el Trofeu Filósofo de raspall Pro1, que reunirà les màximes figures masculines professionals fins al pròxim 19 d’abril.

El torneig arranca amb la primera semifinal, que enfrontarà Ivan i Canari contra Salelles II i Brisca. La prèvia, a les 17.00 hores, la jugaran Miquel i Verdú contra Raül i Aitor.

Esta primera semifinal recupera una de les parelles més destacades de la passada Lliga CaixaBank de raspall, la que representava l’Ajuntament d’Oliva, formada per Carlos Salelles i Brisca.

Salelles, fins i tot, ha participat en la victòria de la selecció de pilota a l'Europeu disputada a Portugal la setmana passada i ara torna a jugar a raspall en la Safor.

Ara, en l’estrena del Trofeu Filósofo, rivalitzen amb Ivan, el jove subcampió de la Lliga, i Canari, un dels veterans de la nómina professional, que es caracteritza per la seua colocació i domini de la pilota.

És, sobre el paper, una batalla equilibrada en un trinquet ràpid i de dimensions reduïdes en què la treta té molt de pes. Dos canoners com Salelles II i Ivan fan pensar en un autèntic bombardeig des del dau.

El vencedor d’esta primera semifinal traurà un bitllet per a la gran final del divendres de la pròxima setmana, 19 d’abril. L’altre finalista eixirà de la segona eliminatòria, programada per al dilluns, també al trinquet Ciscar de Piles (18.30 hores). El cartell anuncia a Vicent i Seve contra Marrahí i Tonet IV.

En la Copa Diputació d'Alacant de raspall professional femení Erika, Amparo i Isabel varen tancar la seua segona partida en la Copa Diputació d’Alacant davant Aina, Myriam i Marina amb triomf per un clar 25-5. La partida tancava una vesprada de doble cita amb el campionat a L’Alqueria d’Asnar. Erika i les seues es refeien així després de la derrota en la jornada inaugural del passat dimarts, quan varen caure 25-15 contra Ana, Anabel i Fanni.

Erika, absent durant tres setmanes de l’activitat als trinquets per problemes físics, va recuperar bones sensacions i va mostrar que ja ha agafat el ritme de competició. Ahir va estar ben acompanyada per Amparo i Isabel, especialment, per la primera, per a sumar els primers punts en la competició.

La vesprada a L’Alqueria d’Asnar va començar amb un clar triomf en partida sabatera (25-0) de Victoria, Noelia i Mireia contra Irene, Júlia i Joana. De principi a fi, el trio capitanejat per la campiona individual va dominar la situació, el ritme i els jocs en un duel sense color.

La Copa Diputació d’Alacant es reprén demà amb doble sessió. Al trinquet de Xàbia, a les 17.30 hores, jugaran el trio de Victoria contra Ana, Anabel i Fanni. Seguidament, De la Vega i Nacho s’enfrontaran a Julio Palau, Javi i Carlos.

A la mateixa hora, però a Petrer, obriran foc Irene, Júlia i Joana contra Aina, Myriam i Marina per a donar pas, després, a Francés, l’ídol local que, acompanyat per Tomàs II, s’enfrontarà a Pere Roc II, Santi i Guillermo en la tercera eliminatòria de quarts de final.