Ivan i Canari, a la final del Trofeu Filósofo 2024 de raspall

El trinquet Císcar de Piles va acollir este divendres la primera partida de semifinals del Trofeu Filósofo 2024 de raspall masculí Pro1, que va acabar emportant-se la parella d'Ivan i Canari per 25-15 davant Salelles i Brisca.

L'eliminatòria prometia igualtat i així ho van poder corroborar tots els aficionats que es van desplaçar a la instal·lació. El jove subcampió de la Lliga CaixaBank va tornar a demostrar que és un dels grans baluards del raspall i va marcar la diferència des de la resta, acompanyat d'un batallador Canari.

Amb la reballada a favor de l'equip blau, Salelles no va poder fer efectiu el primer joc des del dau. Sens dubte, una de les grans armes que té este equip que va arribar a les semifinals de la Lliga i que va estar a un pas de véncer als que finalment van acabar alçant el títol. De fet, Salelles ha sigut nomenat el millor valorat en la seua posició en este primer terç de la temporada. No obstant això, Ivan i Seve s'avançaven amb una certa comoditat en el marcador i es posaven amb un 10-0 que anava a condicionar l'esdevenir de la partida.

Els següents jocs continuarien amb gran disputa però sense sorpreses, amb un clar protagonisme per als quals actualment són els millors en la seua posició. Salelles i Ivan complien en els seus respectius servicis per a portar l'electrònic al 20-15, mentres que el desgast el patien Canari i Brisca en l'intercanvi de colps. El marcador tan a favor des de l'inici va ser clau per a decantar la partida, encara que la parella blava va oposar resistència en cada joc.

El vencedor d’esta primera semifinal ha tret el bitllet per a la gran final del divendres, 19 d’abril. L’altre finalista eixirà de la segona eliminatòria, programada per al dilluns, també al trinquet Ciscar de Piles (18.30 hores). El cartell anuncia a Vicent i Seve contra Marrahí i Tonet IV.