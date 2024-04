Arriba a les nostres mans una nova ‘La Falzia’, la revista que és «la veu dels pobles silenciosos». O no, una veu que s’alça des de la ruralia, des de la Vall del Vernissa a la Safor i que vol abastar comarca, perqué volen fer poble, fer País des dels pobles estant on reivindiquen una manera de viure de qualitat i una vida cultural distinta de ciutats grans i mitjanes, una mirada diferenciada a tot allò que ens afecta com a poble/ciutadans.

La Falzia ens acosta a una realitat pròxima que, amb ulls curiosos, trobarem enxisadora o fins i tot curiosa de fora estant però que no deixa de ser «una realitat»: la llibreria que conviu amb una farmàcia en un poble de poc més de 300 habitants -Almiserà- i que procura cures per al cos (medicaments) i l’ànima (lectures). La passejada per una des les fonts significades de Marxuquera -la Font de Lloret- dins el terme municipal d’Ador a la qual s’arriba per diferents viaranys que ens permetran re-conéixer noves mirades sobre els nostres paisatges...

Una conversa sobre la mobilitat i vertebració de la Safor també ens deu fer pensar sobre l’eficiència dels vells i nous camins que solquen la comarca per tal que siguen més funcionals: que prenguen nota tècnics i polítics -que no està tot dit- quan facen projectes «desarrollistes» que ens afecten a tots.

Uns camins que ens portaran a Ròtova on aprendrem de la planificació urbanística a principis del segle XX i, de camí, ens aturarem al Convent de Sant Jeroni del qual coneixerem més de la seua història i del futur incert que se’ns anuncia a través de diferents articles.

Una proposta la de la Falzia de nous vents a la comarca de la Safor i de mirades inquietes. Que no s’ature el seu caminar i ens acoste des de les seues pàgines al poble, a la comarca, al País. Que nosaltres el seguirem fent costat i compartint desitjos, esperances i vivències.