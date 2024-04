Beniarjó lliura el Premi de Poesia Senyoriu d'Ausiàs March

La poeta Carla Fajardo Martín s’ha alçat com a guanyadora del 44é premi de poesia Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó per la seua obra “Abastir-nos del desglaç de les boques dels amants”. El seu treball poètic ha estat triat pel jurat d’un total de 30 poemaris que optaven a aquest prestigiós premi de les Lletres Valencianes, dotat amb 3.500 euros i la publicació de l’obra.

Carla Fajardo va nàixer a Barcelona l’any 1989. Es dedica al periodisme i a la comunicació, i també a la mediació artística. En aquest àmbit, ha fundat i coordinat l’associació cultural Taller 131. Filòloga hispànica de formació, ha treballat en la comunicació social, la producció audiovisual i en mitjans de comunicació, especialment al diari 'Ara'. També ha fet incursions al món teatral com a dramaturga. En poesia, ha publicat “Forats” (Fonoll, 2017), guardonat amb el premi Alella a Maria Oleart, i “Limítrofes” (Viena, 2019), premi Martí Dot. També ha publicat ‘Deixalla’ dins el projecte Baix Continu del Centre ARBAR juntament amb Nora Albert i Susanna Rafart.

Un poemari per desmitificar l’amor

L’obra guanyadora del 44é premi de poesia Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó és el tercer poemari de Carla Fajardo Martín, i vol despullar d’eufemismes l’amor i les relacions sexoafectives abordant conceptes com l’existencialisme i el posthumanisme, la maternitat, la sexualitat, la biodiversitat i les no monogàmies.

Per fer-ho, Carla Fajardo utilitza tres metàfores que es corresponen amb les seccions que estructuren el poemari segons tres maneres d’entendre el fet d’estimar: com a llar, com a opressió i com a element alliberador.

En el seu discurs, la poeta catalana va dir sentir-se “molt afortunada de rebre un guardó com aquest amb l’empenta que van iniciar poetes com Josep Piera i amb referents com Estellés en la seua història o ara amb gent que admire com Teresa Pascual”. Fajardo afegia que resultava curiós que “Abastir-nos del desglaç de les boques dels amants” fora premiat al bressol d'Ausiàs March, “que va trencar amb la idealització de l'amor cortés i va començar a escriure i a anomenar el desig de les dones”.

L’alcaldessa de Beniarjó, Eva Llinares, va ser l’encarregada de lliurar el guardó a Carla Fajardo al mateix temps que va assenyalar que “Beniarjó és un municipi orgullós del llegat que ens va deixar Ausiàs March. Per això, que any rere any ens convertim en punt d’encontre d’escriptors i escriptores de reconegut prestigi, i que molts de vosaltres torneu a visitar-nos quan s’acosta la data de lliurament del premi, és un motiu més per a mantenir viu aquest certamen literari”.

També la regidora de Cultura, Concha Germán, va aprofitar la seua intervenció per a recordar el jurat de la primera edició d’aquest guardó literari i la seua decidida aposta per aquest premi. “Vicent Andrés Estellés, Josep Iborra, Enric Ferrer i Solivares i Josep Piera van ser els membres del primer jurat d’un guardó que va anar obrint-se camí i consolidant-se dins de l’allau de premis que al llarg dels anys vuitanta va envair la geografia valenciana”.