Vercher vuelve a jugar nueve meses después

El pilotari profesional, Ximo Vercher Guillem, ya ve la luz al final del túnel, tras sufrir la lesión más importante de su carrera o, al menos, la que más tiempo le ha mantenido alejado de la actividad deportiva. El resto de Piles reaparece este sábado día 27 tras nueve meses sin jugar.

Su regreso a las canchas de juego será en el Trinquet de Bellreguard con una partida en la que, en principio, formará pareja con Bossio contra Ximo y Lorja.

El jugador recuerda que se lesionó en agosto de 2023 durante una partida nocturna en el Trinquet Ciscar de Piles: "me pise un nervio del brazo derecho y notaba cómo se me dormía. No podía articular bien y decidí parar", añadiendo que "he seguido un tratamiento conservador, no he necesitado operarme y nueve meses después aquí estoy después de mucha rehabilitación y ejercicios. El fisioterapeuta Natxo Benítez me ha ayudado mucho".

Poco a poco, destaca Vercher, "he ido aumentando la carga de trabajo y, tras realizar una serie de entrenamientos fuertes, ahora pienso que ya estoy para volver a jugar. Eso sí, debo ir progresivamente cogiendo la forma y el ritmo de competición".

Vercher se ha perdido durante este tiempo competiciones tan importantes como la Lliga y la Copa y ahora quiere probar a jugar el campeonato individual, aunque "no sé cómo estaré".

A sus 25 años, Vercher es uno de los mejores restos de la nómina profesional del raspall. Ha sido campeón y subcampeón de la Lliga, subcampeón de Copa y vencedor de trofeos y torneos de prestigio en la pilota valenciana. Su último éxito se remonta al mes de julio del año pasado cuando ganó el Torneig Mancomunitats,