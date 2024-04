Fira de l’Esmorzar i del Cremaet de Xeraco 2024; programación y horarios

La playa de Xeraco acogerá la tercera edición de la Fira de l’Esmorzar i del Cremaet (Fiescrem) del 1 al 5 de mayo. Este año, aprovechando el puente festivo, la feria, organizada por el ayuntamiento, promete superar todas las expectativas. Será además un gran evento social para abrir la temporada turística.

El punto neurálgico, este año como novedad, será la calle Ribera Alta, donde se ubicará el recinto ferial con su correspondiente zona gastronómica, aunque también habrá más actividades en otros espacios de la playa.

La Fiescrem volverá a contar con una zona gastronómica con un sistema de tiques para degustar comida y bebida (vinos y cervezas artesanas), además de un vaso conmemorativo de regalo. Se podrán adquirir en la entrada del recinto o de manera anticipada en las comisiones falleras locales y a través de los Festers del Crist.

El recinto se cerrará a las 22 h. El concurso propiamente dicho será el viernes, 3 de mayo, a partir de las 10 horas, presentado por Òscar Tramoyeres. Varios bares y restaurantes competirán por elaborar este combinado de café y ron al que se le quema el alcohol antes de servir. Habrá dos categorías; Tradicional y Creativo.

La feria se completará con actuaciones musicales para todos los públicos. En el recinto ferial actuarán por las tardes los grupos Covergente (el 1 a las 18 h), DJ Sergi Night (el 2 a las 19 h), Zambra Fusión Rumbera (el 3 a las 17.30 h) y Sin Complejos (el 4 a las 19 horas), entre otros artistas.

La orquesta La Pato actuará el 1 de mayo a partir del mediodía en la calle Les Marines, con entrada gratuita. El sábado 4 habrá un Tardeo Remember con varios DJ en la calle Les Marines desde las 17 hasta las 2.30 horas. Actuarán Cristina Ferrer (ProdjCV), José Coll (Evento y Remember The Music), Jesús Brisa (ex de Espiral), Salva Gómez (Evento), Sergi Val (Sonido València), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta) y Vicente Ferrer (The Face y Homenaje a la Ruta). El domingo 5 a las 11.15 horas será el turno del Batucrem, la II Trobada de Batucades.

Por otra parte, vuelve la Matinal Motera de la Dona, el domingo 5 a partir de las 9 horas.

El Gobierno de Xeraco ya avanzó algunos detalles de la FiesCrem el pasado mes de enero en Fitur como el cartel, realizado por el artista local David Marques.

En breve se dará a conocer la lista de participantes, así como el jurado que tendrá la responsabilidad de decidir cuál es el mejor «cremaet» del mundo.

Elaboración de un 'cremaet' en el concurso. / Levante-EMV

Empezó de una manera modesta, pero el éxito de este peculiar concurso ha hecho que el ayuntamiento haya apostado no sólo por mantenerlo como un gran evento para abrir la temporada, sino por programar actividades complementarias. La iniciativa nació para poner en valor una de las tradiciones valencianas, el ritual del almuerzo. El alcalde, Avelino Mascarell, explica que la intención es «rendir un homenaje a nuestras raíces y a los productos de proximidad».