El Trofeu Mancomunitat de la Safor ja té els primers finalistes

La jornada inaugural del Trofeu Mancomunitat de la Safor 2024 ha donat este dilluns, a Xeraco, els primers primers finalistes. Per una banda, en la primera partida de la vesprada, la de fèmines Pro, l'equip de Júlia, jugadora de Tavernes de la Valldigna, amb Irene i Marina, ha guanyat a Clara, Myriam i Natàlia per 25 a 5.

La cita ha estat marcada per un millor acoblament de l’equip de roig que, des del primer quinze, ha funcionat com un bloc per a portar la iniciativa. En l’últim parcial, amb 20-5, Clara i les seues han començat a carburar i la partida ha donat el que s’esperava, però ja era tard per a les blaves.

En la segona confrontació de la vesprada, Ivan i Murcianet han superat per la mínima (25-20) Vicent i Seve. Els quatre contendets han oferit al públic un espectacle del màxim nivell. El duel ha sigut d’alt voltatge, i Vicent i Seve ha estat molt a prop de donar-li la volta a la truita, ja que han trobat la galeria en diferents ocasions per a sumar un joc des del rest, però la sort no els ha afavorit, i la vaqueta ha tornat a la canxa per a deixar rebots còmodes a Ivan.

Ivan i Murcianet, guanyadors de la primera semifinal a Xeraco / @juliocebolla / fedpival

Els equips guanyadors de dilluns es classifiquen per a les grans finals del Trofeu Mancomunitat de La Safor, programades per al diumenge de matí al trinquet El Zurdo de Bellreguard.

La competició continua aquest dimarts (17.30 hores) al Trinquet d’Oliva amb la disputa de les segones semifinals en categoria Pro1 masculina i femenina. Obriran l’activitat Ana i Amparo davant d’Erika, Anabel i Isabel, en un nou duel entre les dos rests que es varen vore les cares en la recent final de la Copa Diputació d’Alacant, amb triomf final per a Erika.

Seguidament, serà el torn dels xics, amb la disputa de la semifinal que enfrontarà Montaner i Tonet IV a Salelles II, Canari i Raül. Parella contra trio en una eliminatòria en la qual el duet s’haurà de multiplicar per ocupar el màxim d’espai en un trinquet gran I exigent com és l'oliver. Carlos Salelles juga a casa i en superioritat numèrica. Però davant està la parella campiona de la passada Lliga CaixaBank, un equip compensat en el qual la batuta la porta del campió individual, Tonet IV, ben secundat per Montaner, un segur de vida al rest.

Fase prèvia dels Individuals

En pilota professional han començat les prèvies d’accés als campionats individuals de raspall i escala i corda Pro1. En raspall, la setmana passada, Alejandro va superar Javi Sanchis 25-20, Marc es va desfer de Ramon (25-20), Boronat va eliminar Joan (25-15), Diari va guanyar David (25-15) i Momparler va superar Alejandro.

Aquest dimarts, a Oliva, a les 16.45, s’enfronten Verdú i Marc, mentres que dimecres, a les 18.30 hores, està programada la pròxima partida a Castelló de Rugat, que enfrontarà Feo, campió individual autonòmic 2023, contra Boronat. Dijous, a Pelayo, es presenta la competició oficialment.