Gandia lideró la recaudación contra el cáncer en la provincia

Las 22 juntas locales que tiene la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la Safor recaudaron el año pasado 339.542 euros para la entidad. De esta cantidad, 197.214 euros correspondió a la de Gandia, que fue la que más aportaciones hizo de toda la provincia en 2023, sin contar con la capital, València.

La presidenta de la junta local de la AECC de Gandia, Evelyne Cieslak, expresó su satisfacción por estos datos, que se desprenden de la memoria anual de la junta provincial, recientemente aprobada por la asamblea general. Esta recaudación supone un incremento de 35.727 euros respecto a la campaña del año 2022.

Los miembros de la directiva fueron recibidos en el ayuntamiento por el alcalde, José Manuel Prieto, quien aprovechó para felicitarles y constatar que Gandia sigue siendo una ciudad «muy solidaria». Además, hace una semana tuvo lugar la tradicional cuestación contra el cáncer.

El balance es fruto, en primer lugar, de la generosidad de particulares, empresas e instituciones, pero también del trabajo de organizar actividades y eventos en los que se canalicen esas donaciones para la lucha contra el cáncer.

De hecho, no es el primer año que la AECC de Gandia logra ser la junta local que más recauda, siempre sin contar la capital, una plaza que se suele disputar mano a mano con Torrent. Durante 2023 las 234 juntas de la provincia recaudaron 2,06 millones de euros para contribuir a la actividad de la asociación. En València capital esta cantidad fue de 1,8 millones.

El dinero llega de tres fuentes principales, por las propias actividades, donde se incluyen las transferencias de entidades públicas, por aportaciones de los socios, y una iniciativa llamada «La compra de tu vida», mediante la cual los usuarios de los establecimientos comerciales adheridos, en su mayoría supermercados, pueden sumar su donación a su ticket de compra. En el caso de Gandia 85.968 euros fueron por actividades, 3.370 euros por «La compra de tu vida» (se hizo sobre todo en Consum y Día) y 107.875 euros por aportaciones de socios.

La presidenta repasa cuáles fueron los eventos en los que se recaudó más dinero en 2023 en Gandia. Básicamente, fueron tres. El principal fue la carrera y marcha del circuito Run Cáncer, el pasado 15 de octubre, que batió un nuevo récord al alcanzarse los 13.745 euros, con cerca de 3.000 participantes. Los dorsales van íntegramente a la investigación.

Además, hubo una fiesta en la plaza Baladre, en la playa, y una cena de gala. Y otro fue la tercera edición del reto «24 horas remando», organizado por el Club de Rem Cia Gandia a mediados de julio, y que fue muy bien, porque se recogieron 8.645 euros. También es importante la cuestación anual, con las mesas petitorias, tanto por la colecta como para poder inscribir a nuevos socios.

Todo el montante recaudado por las juntas locales va a la caja común de la AECC, que después lo reparte para la investigación en cáncer y para ayudar a pacientes y familiares.

En este sentido, Evelyne Cieslak recuerda que en la AECC de Gandia no sólo se dedican a recaudar dinero, también prestan servicios a los afectados. «Y una pata importante es la prevención. Aquí también ayudamos a dejar de fumar, cada verano viene una unidad móvil para prevenir el cáncer de piel... Tenemos cerca de 60 voluntarios, algunos que han sufrido la enfermedad, pero también hay quienes no han tenido ninguna experiencia directa con el cáncer y que colaboran porque les preocupa, o porque no sabes cuándo puede tocarte». La sede de la AECCde Gandia está en la calle Marquesa de Jura Real, 9.

Por otra parte, la asociación tiene empleados en nómina para la atención psicólogica de los usuarios y a una asistenta social.

Muchas de las juntas locales de la Safor, curiosamente la mayoría presididas por mujeres, ya tienen varias décadas de historia. Es el caso de Potries, por ejemplo, que lleva 60 años colaborando con la AECC, y sus directivos han preparado varias actividades para conmemorar la efeméride. Uno de ellos es la primera edición de una caminata, de 5 km, que tendrá lugar este domingo, con salida a las 10.30 horas. Las inscripciones, a un precio de 6 euros, incluyen una camiseta del evento.