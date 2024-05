Triple ració de Campionat Individual a Piles, Xeraco i Oliva

Els Trinquets de Piles, Xeraco i Oliva acullen els pròxims dies fins a sis partides de les lliguetes de quarts de final del Campionat Individual de Raspall-Trofeu President de la Generalitat.

A Piles, aquest divendres 31 de maig, juguen a les 17 hores Vicent de Xeraco contra Moltó i a les 18.30 Vercher de Piles vs Iván.

Dilluns, 3 de juny, al Trinquet de Xeraco, enceten la vesprada a les cinc Salelles II d'Oliva i Murcianet mentre que després s'enfronten Tonet IV i Marrahí.

La competició seguirà dimarts, dia 4 de juny, al Trinquet d'Oliva amb Vercher contra Moltó per començar la jornada i, a continuació, Vicent vs Iván.

Abans de la triple ració de raspall professional individual als trinquets de la Safor, aquest dijous al Trinquet de Castelló de Rugat es juga una jornada del grup A de quarts de final. En la primera partida, Marrahí i Salelles II, ambdós derrotats en l’inici dels quarts, i que apuren les seues opcions de ser semifinalistes en una partida a cara o creu.

Després, a les 18.30 hores, s’enfrontaran el campió, Tonet IV, i una de les sorpreses de la competició, Murcianet. Ambdós varen resoldre amb victòries els seus debuts en aquesta ronda, el passat divendres, al Genovés, precisament contra Marrahí i Salelles II. El vencedor d’aquesta partida tindrà, per tant, peu i mig en les semifinals.

Per una altra banda, al Trinquet de Bellreguard no hi han partides del Campionat Individual però sí programació de caràcter odinari. Aquest dissabte, 1 de juny, s'anuncia a Bonillo i Ibiza contra Terrandes II i Momparler i també a Boronat i Brisca vs Ian, Néstor i Sergi.

També a Bellreguard, diumenge 2 de juny, juguen primer Mario i Izan vs Pau i Rafa i després Rafa i Ricardet vs Miquel i Bossio.