Desde hace días no hay tregua. Por más que aspiremos o barramos, una capa de pelusa blanca lo cubre todo. Pasa lo mismo en la calle, parece algodón pero no lo es. Andar durante estos días por avenidas y jardines se ha convertido en todo un reto no solo para quienes tienen alergia sino también para quienes no son alérgicos. Muchos creen que se trata de un tipo de polen. Respirar con la boca abierta en el caso, por ejemplo, de quienes corren o hacen deporte al aire libre puede acabar en un susto si una de estas pelusillas

Pero qué son las pelusillas blancas En primer lugar hay que dejar muy claro que no se trata de partículas de polen. De hecho, es imposible. El polen es, en realidad, la célula reproductiva de las plantas y su tamaño es minúsculo comparado con el de estas pelusilla. Entonces.. qué es la pelusilla. Estos filamentos blancos que 'flotan' durante un tiempo y que se impulsan por el aire como si pudieran volar son, en realidad, el fruto de millones de años de evolución de algunos tipos de árboles. Su nombre correcto es vilano y es la forma en la que olmos y otros árboles, como los plataneros o los olmos, entre otros, han encontrado para permitir que sus semillas se esparzan en busca de nuevos lugares donde germinar. Alergia al polen: cómo evitarla A diferencia de otras especies como los pinos, cuya simiente cae y 'salta' desde las piñas a una zona bastante próxima a la del árbol madre, otros árboles han optado por dotar a sus descendientes de un tipo de 'alas' que permiten a las semillas viajar más lejos. El poco peso de la simiente y el hecho de disponer de un entramado de filamentos a modo de ala delta o paracaídas, les da la posibilidad de flotar y volar a merced del viento. De esa manera, la naturaleza logra dispersar las semillas a mayor distancia del árbol madre. Diez consejos para sobrevivir a la primavera si tienes alergias La pelusilla blanca y la alergia Pese a la idea generalizada de que estos vilanos pueden resultar extremadamente peligrosos para los alérgicos al polen, en realidad los alergólogos explican que no. Que, tanto las semilla como los filamentos son, en principio inocuos para el hombre. Las dudas con los que muchos pacientes acuden a los especialistas responden a una coyuntura temporal durante la primavera, en pleno mes de mayo, en la que confluyen la dispersión de las semillas de chopo o álamo con los picos de polen de otras especies. Y es que, según los expertos, los síntomas de alergia que coinciden en esos días en que aparece el vilano, se deben a la coincidencia en la atmósfera de picos de polinización. Un momento que responde principalmente a los altos niveles de polinosis que producen las gramíneas durante esta época del año. Aunque también existe polen por otros árboles como los olivos o los plataneros de sombra.