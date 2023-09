La salud capilar se ha convertido en una prioridad en España. En los últimos años, el número de españoles que se han decidido a realizar un trasplante capilar ha crecido ostensiblemente para contrarrestar la pérdida de pelo y las clínicas españolas cada vez son más demandadas entre la población no solo nacional, sino también europea.

En este sentido, la Clínica Doctor Sampayo utiliza la última tecnología y las técnicas más avanzadas para garantizar que los pacientes obtengan los mejores resultados posibles en términos de estética y salud. Además, su equipo médico siempre está actualizado en los avances y tendencias en el campo de la cirugía estética y capilar para ofrecer las soluciones más innovadoras y efectivas para sus pacientes.

A continuación, hablamos con el doctor David Sampayo, que cuenta con más de cinco años de experiencia en el ámbito de la estética facial y cirugía capilar. La clínica dispone de varios centros abiertos en España y dos clínicas en València.

La Clínica Doctor Sampayo se ha convertido en un referente en el ámbito de la medicina estética y capilar. ¿A qué se debe este éxito?

Ofrecemos tratamientos personalizados utilizando la última tecnología y tratando a los pacientes de forma integral. Se trata de rejuvenecer el interior y el exterior del cuerpo. La medicina integrativa abarca la regenerativa o antiaging, la estética, la ortomolecular y la microcirugía capilar. En esta última, se analizan los 48 genes que intervienen en la caída del pelo para realizar una microcirugía capilar definitiva y ofrecer todas las garantías para que se mantenga y fortalezca el pelo. Antes de recurrir al trasplante y, dependiendo de la causa de la caída, se abordan otros tratamientos como la mesoterapia genética.

Licenciado en Medicina y Farmacia, aplica sus conocimientos en ambas especialidades para evitar una de las patologías que más influyen en el aspecto de cada persona; pero, exactamente, ¿qué es la alopecia?

Es la pérdida anormal de cabello. Es sinónimo de calvicie. La genética es la causa principal de la pérdida de pelo. La calvicie se hereda en la mayoría de los casos. Tiene un origen androgenético. Es decir, la genética y las hormonas son un factor determinante.

En concreto, nos referimos a la DHT, la conversión de testosterona. Esta, en sus receptores SRD5A1 y SRD5A2, donde vemos las variantes del esteroide 5a-resucitada que conduce a aumento de nivel DHT (testosterona activada) y por ende, inhibición del crecimiento del cabello.

De ahí que, en los pacientes que van teniendo una pérdida activa, las zonas tengan cada vez más vello en vez de pelo. Es decir, se hacen cada vez más finos.

Entonces, ¿los genes juegan un papel clave en la caída del cabello?

Se podría decir que en un 99 % de los casos los genes son los causantes de la alopecia. En cualquier patología la genética es crucial para el desarrollo de una enfermedad pero, en medicina capilar, aún lo es más porque hay zonas exenta de factores hormonales o genéticos.

Por tanto, ¿de padres calvos, hijos calvos?

La genética es la suma de los genes ‘más fuerte". Hay un dato curioso. La gente piensa que la calvicie se hereda del padre pero, normalmente, suele ser de la madre. Por eso, a mis pacientes les pregunto cómo tienen el pelo sus tíos maternos.

¿Hay alguna otra causa, aparte de los genes, que pueda provocar la caída del cabello?

Las hormonas también juegan un papel crucial a la hora de tener más o menos pelo. Aparte de los genes o el atravesar una enfermedad grave o autoinmune, hay otros factores como el estrés que lleva a un incremento del cortisol. En este estado, se aumenta la adrenalina, la testosterona, la testosterona libre y el pelo se vuelve más fino o, directamente, se cae el pelo. Sin embargo, cuando es debido a cambios hormonales, y no genéticos, se puede recuperar el cabello de forma más fácil y rápida.

¿Qué edad tienen los pacientes que acuden a la Clínica Doctor Sampayo?

En mi clínica realizamos tratamientos a personas de todas las edades. Esto es así porque cada edad suele llevar aparejado un tipo diferente de problemas. En ocasiones, gente muy joven sufre pérdidas momentáneas de pelo debido al estrés producido en época de exámenes, en su acceso al mercado laboral, por una ruptura sentimental... Hay personas muy jóvenes que pierden mucho pelo. Cada generación pierde el pelo antes.

Entre los treinta y cuarenta años acuden para evitar que se siga produciendo la caída del cabello. Aparecen las entradas o una incipiente coronilla. A partir de los cuarenta, la mayoría ya visitan la Clínica con la idea de realizarse un trasplante, ya que han pedido totalmente la unidad folicular. La microcirugía capilar es totalmente indolora, segura y se puede llegar a recuperar el cabello que se tenía hace años.

En muchos casos, no hace falta recurrir a la microcirugía, ya que se puede tratar de una alopecia difusa que, con la combinación de determinados fármacos, se mejora muchísimo la calidad y la densidad del pelo. Para ello, es fundamental cogerlo a tiempo y acudir a la consulta ante los primeros síntomas. A partir de los cuarenta o cincuenta años es más complicado no recurrir a la microcirugía.

Ha dicho que cada vez se cae el pelo mucho antes, ¿a qué es debido?

El estrés que se vive ahora en el día a día es muchísimo mayor que hace 40 años; la alimentación y la calidad de la comida tampoco es la misma que hace 40 años. La micronutrición y la macronutrición juegan un papel fundamental para la vida, para la salud y, por lo tanto, para el cabello que, al final, es el que más tóxicos recibe.

"Cada generación pierde el pelo antes. Hay personas muy jóvenes que sufren alopecia muy pronto" Doctor David Sampayo

¿Qué tratamiento ofrecen en su clínica?

Lo primero que hacemos es averiguar el porqué el paciente pierde pelo. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque en el 99 % las causas son androgenéticas, hay que personalizar el tratamiento. Es decir, tú no eres como yo, yo no soy como mi hermano... Ni siquiera dos gemelos son iguales. El test genético que realizamos desvela las causas de la alopecia y el tipo de tratamiento que hay que realizar para conseguir una mejora de la calidad del pelo, su densidad, grosor y, lo más importante, que deje de caer de forma definitiva. En resumen, lo que hacemos es un test genético para saber qué tipo de alopecia tiene y qué la causa. Con esto tendremos una herramienta muy útil que nos permita ofrecer un tratamiento mucho más personalizado y eficaz.

La prueba genética que hacemos tiene que proporcionar una solución para tratamientos a partir de 175 millones de alternativas terapéuticas. Es una locura, pero vale la pena. Y con esto, en dos semanas vemos los resultados. A partir de ahí, analizamos cada uno de los genes receptores que nos han enviado; vemos qué fármacos actúan sobre esos genes; qué porcentaje de probabilidad de efectividad tienen esos fármacos sobre esos genes. Entonces, seleccionamos el mejor tratamiento combinado y realizamos una fórmula exclusiva para cada paciente que puede ser oral, tópica, infiltrada o una combinación de las tres. Con eso conseguimos algo que hace antes no existía. Hace años teníamos tres medicaciones, pero ahora tenemos a nuestra disposición cuarenta tipos. La terapia genética es, indudablemente, el presente de las cirugías o tratamientos capilares.

Qué tipo de análisis se realiza?

Analizamos los 13 genes y las 48 variantes genéticas que intervienen en la alopecia.

Con los tratamientos basados en la ingeniería genética, ¿el pelo no vuelve a caer?

El problema se resuelve totalmente. Ahora bien, se resuelve siempre y cuando no haya una falta total de cabello. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un paciente con una alopecia total, sin ningún pelo, no se puede hacer mucho. Si no hay folículo o cabello al que estimular, evidentemente, no se puede mejorar y hay que recurrir a la microcirugía capilar. Es el típico caso del paciente que quiere repoblar sus entradas pero no le queda ningún pelo. Si no hay nada en ellas, lo que se realiza es una microcirugía capilar. En estos casos, el test genético permite saber exactamente qué medicación o qué vitaminas, minerales y oligoelementos debe tomar para que, tanto el pelo implantado como el que le queda sea homogéneo y crezca y engrose en la misma proporción y no parezca que tiene dos tipos de pelo. Y, por supuesto, que ni uno ni otro caiga. El pelo nuevo está exento del problema hormonal o genético. Es decir, una microcirugía definitiva.

“La medicina capilar está en un momento muy dulce porque está en constante evolución” Doctor David Sampayo

Entonces, ¿sí hay tratamientos definitivos contra la alopecia?

Sí, totalmente. Pero siempre salvaguardando la escala de alopecia. ¿Existe tratamiento para un paciente que está totalmente calvo de la zona de arriba? Sí, porque ahí hacemos extracción de pelo, de la zona del pecho, de la barba, incluso de las piernas y de la parte temporal occipital de la cabeza.

¿Qué es la mesogenética?

La mesoterapia genética es la combinación de oligoelementos, vasodilatadores, vitaminas, antiandrogénicos personalizados en cantidad, en formulación, dependiendo de la absorción y la estimulación de los receptores del paciente. La mesoterapia es la técnica de inyección. Por ejemplo, la mesoterapia capilar es la técnica de inyección capilar; la mesoterapia corporal es la técnica de inyección corporal. Antes se llamaba mesoterapia. Pero ahora, como nos basamos en la genética, lo llamamos mesogenética porque es la mesoterapia genética, es decir, la combinación que se realiza a través de tu genética.

¿Cuál es la situación de la medicina capilar hoy en día?

Bueno, actualmente la medicina capilar está en constante evolución porque, año tras año, van saliendo nuevas novedades. Por ejemplo, hace un año, yo mismo estuve hablando en un congreso sobre la micropunción, sobre la estimulación de fibroblasto del colágeno a nivel capilar. Nos encontramos en un momento muy dulce porque tenemos muchas alternativas para solucionar muchísimos problemas capilares y es un avance constante. Es decir, aunque tenemos soluciones, cada vez siguen saliendo más. Cada vez hay más empresas, más multinacionales, más farmacéuticas que están peleando por conseguir fármacos más completos y con menos efectos secundarios. Estamos en un momento de crecimiento exponencial de esta parte de la de la medicina.

Aparte de la cirugía que ustedes practican, tengo entendido que existen medicamentos como el Minoxidil…

Bueno, el Minoxidil es un vasodilatador que se usa para la hipertensión. A dosis muy bajas, se ha demostrado que mejora el pelo. Es decir, al dilatarlo, mejora un poco. Pero hay que unirlo con un antiandrogénico. Cuando una persona toma un Minoxidil, ¿qué garantías tenemos de que le está funcionando? Ninguna. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que el Minoxidil debe ‘sulfatarse’, es decir, activarse. Cuando yo tomo una medicación, esta se activa y funciona. ¿Pero qué sucede si mis receptores ‘no la usan’? ¿O si no se ‘activa’? Que no funciona, que la estoy usando para nada.

En este caso, el test genético es muy interesante porque nos dice qué vasodilatadores, que androgénicos funcionan y cuáles no. Inclusive te voy a poner un ejemplo mucho más curioso: yo me hice el test genético a mí mismo. Resulta que, como no ‘sulfataba’ el Minoxidil, no me hacía nada.

Es importantísimo que la comunicación médico-paciente sea perfecta y que la interpretación de la genética sea brutal. A todo el mundo se le da Minoxidil o Finasterida. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como el test de ADN.

¿El problema de la alopecia está muy extendido en España?

Sí. Hasta ahora, éramos el primer país del mundo con calvicie y ahora somos el segundo. El primero es República Checa.

¿A la gente le cuesta aceptarla?

A día de hoy es una cirugía estética es asumida con normalidad por todo el mundo. La cirugía capilar, hasta hace bien poco, era algo que se ocultaba. Sin embargo, hoy en día se dice con total normalidad. Ya no es tan tabú como lo era antes.

¿Y asumir el hecho de quedarse calvo?

Es algo que cuesta aceptarlo porque, además, es uno de los factores que más envejece. Por esto cada vez hay mayor demanda de medicina capilar.

"El trasplante capilar en España ahora es más seguro, con mayores garantías y al mismo precio que en Turquía en la mayoría de los casos" Doctor David Sampayo

Hace unos años se puso de moda ir a Turquía para someterse a este tipo de tratamiento. ¿Sigue teniendo la misma fuerza a día de hoy o aquí en España se pueden encontrar tratamientos similares?

Turquía era más económica porque tiene una legislación sanitaria más laxa y, por ejemplo, un enfermero cobre allí 30 ó 40 euros por todo un día de trabajo mientras que en España se paga 200 euros por cirugía.

Pero es verdad que en España podemos dar algo al paciente que creo que es lo más importante: una garantía. ¿Cuál? Pues que cuando tú te vas a Turquía y te operas, la mayoría de las veces hasta hace poquito, volvías otra vez y los médicos no estaban o era otro. Aquí, cuando tú te operas, en España tienes unas leyes que te protegen, tienes una ley que obliga al médico a hacer ciertos protocolos, y eso al final te da también muchas garantías. Es decir, en resumen, el precio ahora es menor, te dan una garantía de tratamiento y una respuesta. Por tanto, te da más seguridad.

Por último, la microcirugía capilar que realizamos basándonos en la ingeniería genética es lo que hace realmente que el resultado sea definitivo. Es decir, se aúnan las fuerzas de la microcirugía con las de la ingeniería genética para que el resultado sea mucho mejor, mucho más estético y, por supuesto, que perdure mucho más tiempo.