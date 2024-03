4 preguntas para entender mejor la esquizofrenia

La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida está entre el 0,7 y el 1,5%. Los datos estiman una incidencia de 0,8 casos por cada 10.000 habitantes por año, por lo que entre 300.000 y 500.000 personas podrían padecer la patología en España(1). Afecta a la forma de pensar, de sentir y al modo de comportarse de la persona y conlleva un gran impacto en el bienestar y la calidad de vida, tanto de los pacientes como de sus familiares. Planteamos a los psiquiatras algunas preguntas sobre esta enfermedad y sus principales retos de futuro.

1.¿Sus síntomas son las alucinaciones y los delirios?

Sí, pero no solo estos. Esas son las manifestaciones más llamativas pero no son exclusivas de esta enfermedad. Este trastorno mental se caracteriza por una gran variedad de síntomas, que incluye desde las alucinaciones e ideas delirantes, hasta otros que, si bien no producen tanta alarma social, son más importantes desde el punto de vista pronóstico.

En función de la parte del cerebro que esté afectada, tendrán mayor importancia unas manifestaciones sobre otras. “Por ejemplo, la falta de energía o interés por hacer alguna actividad, la dificultad para experimentar placer de actividades que antes disfrutaba o expresión restringida de las emociones (hablar con una voz apagada y mostrar una expresión facial limitada) y el retraimiento social. Por otro lado, los síntomas cognitivos hacen referencia a los problemas de atención, concentración y memoria”, explica el doctor Miguel Hernández Viadel, psiquiatra del Hospital Clínico Universitario de Valencia, profesor asociado-asistencial de la Universidad de Valencia y vocal de la junta directiva del Sociedad Española de Psiquiatría Legal.

2.¿Qué impacto tiene el deterioro cognitivo?

Aproximadamente el 85%(2) de quienes viven con esquizofrenia experimentará algún nivel de deterioro cognitivo, que tiene un impacto significativo en la calidad de vida tanto de los propios afectados como de sus familiares, ya que puede causar problemas en la memoria, la atención sostenida, la velocidad de procesamiento, la capacidad para resolver problemas y para organizarse, lo que limita su autonomía y su capacidad para llevar una vida plena e independiente. Todo eso se traduce en numerosas dificultades en rutinas del día a día, desde recordar citas médicas o tareas pendientes, a seguir una receta de cocina, la trama de una película o de un libro, entablar una conversación, centrarse en lo que es importante y desechar lo irrelevante, tomar decisiones lógicas y planificar o modificar los planes. “Los síntomas cognitivos son los que más deterioro y discapacidad producen en el funcionamiento de las actividades de la vida de las personas con esquizofrenia y, desgraciadamente, no tenemos al día de hoy un tratamiento que ayude a mejorar estos síntomas”, señala el especialista del Hospital Cínico Universitario de Valencia.

Se trata, además, tal y como explica el psiquiatra, de un deterioro que afecta a todos los ámbitos de la vida: en el plano personal suelen descuidar la imagen y el aseo; en el área familiar pueden parecer desconfiados, desinteresados, poco comunicativos y aislados; en el área ocupacional tienen grandes dificultades o son incapaces de mantener sus estudios o un empleo competitivo y a menudo abandonan un trabajo o son despedidos por falta de rendimiento; a nivel social se sienten angustiados e incómodos en lugares con gente; y en las relaciones interpersonales presentan dificultad para aprender nueva información (como por ejemplo recordar una cita) y dificultad para mantener una conversación y prestar atención.

Dicen los datos del INE más recientes que en España sólo el 17% de los diagnosticados tiene trabajo y otras cifras señalan que apenas un 12% ha contraído matrimonio. En cuanto a las expectativas de futuro, el doctor Miguel Hernández apunta que “un 20-30% de los casos puede tener un buen pronóstico, con síntomas leves, incluso sin síntomas y llevar un vida normalizada, aunque en más de un 50% de los casos, los síntomas van a seguir un curso crónico y con un importante deterioro en el funcionamiento personal, familiar, social y ocupacional (estudios, trabajo) de la persona con esquizofrenia”. Se trata, por tanto, de un síntoma central de la esquizofrenia que tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida y puede llegar a incapacitar a quien padece esta enfermedad para estudiar, trabajar, convivir en pareja o llevar a cabo un proyecto personal e, incluso, para su propio autocuidado. Y que, sin embargo, no responde a los tratamientos actuales. La esperanza está en la investigación.

3.¿Cuáles son los retos de futuro en esta enfermedad mental?

Son múltiples los desafíos a los que se enfrenta la esquizofrenia en los próximos años para alcanzar el objetivo último de combatir el estigma y lograr la incorporación plena de los pacientes en la sociedad. Y todos ellos dependen del impulso a la investigación. Uno de ellos consiste en identificar y/o validar biomarcadores que ayuden a la identificación y precoz de esta patología.

Otra de las asignaturas pendientes es el desarrollo de un medicamento eficaz contra los síntomas negativos y cognitivos, que tienen un alto impacto en la calidad de vida quienes los padecen.“El tratamiento farmacológico de la esquizofrenia fundamentalmente está dirigido al abordaje de los síntomas positivos (delirios y alucinaciones) pero no tenemos un tratamiento para los síntomas cognitivos”, subraya el Dr. Hernández.

4.¿Hacia dónde apunta la investigación en este campo?

Un ensayo clínico, que se lleva a cabo en varios hospitales, estudia la eficacia de un fármaco(3) que podría mejorar el deterioro cognitivo en personas con esquizofrenia. CONNEX, uno de los 20 proyectos que, en su compromiso con las enfermedades mentales complejas y crónicas (una de las áreas prioritarias en I+D+i de la compañía), tiene en marcha Boehringer Ingelheim. Este proyecto tiene como objetivo probar la eficacia de un nuevo fármaco(3) para mejorar el deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia. Un resultado positivo permitiría a las personas con con esta enfermedad vivir una vida más productiva y autónoma. Por eso, como señala el psiquiatra, “si finalmente los resultados del estudio demuestran que este fármaco es eficaz en mejorar el deterioro cognitivo de las personas con esquizofrenia, sin duda será un gran avance para dar respuesta a una necesidad no cubierta y mejorar el pronóstico y gravedad de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares”.

______________________________

