7 pautas fáciles para acelerar el metabolismo y no recuperar los kilos

A partir de los 40 años, o los 50 en algunos casos (todo depende de cada organismo), las mujeres comienzan a experimentar cambios hormonales que las llevan a tener que redescubrir su cuerpo en muchas ocasiones.

Lo que antes les daba resultado, de repente ya no funciona y el peso comienza a dispararse sin que ellas puedan hacer nada por atajarlo (o, aunque lo hagan, no suele dar resultado). Para conseguir recuperar la forma y el bienestar es fundamental acelerar el metabolismo. El problema es: ¿cómo?

Cómo acelerar el metabolismo para adelgazar

Mejorar el metabolismo es sin duda un parte importante en un programa de pérdida de peso y bienestar general para cualquier persona, independientemente de su edad.

No obstante, es habitual que las mujeres a partir de los 40 años sean uno de los colectivos que más demandan la ayuda de profesionales de la nutrición y/o el deporte para intentar acelerar su metabolismo y perder peso.

Sin embargo, no hay fórmulas mágicas, sino que se trata de trabajar diversas variables de manera conjunta y, sobre todo, constante. De nada sirve, por ejemplo darse un atracón de ejercicio: hay que mantener los hábitos en el tiempo y cambiar de estilo de vida.

Para acelerar el metabolismo, adelgazar y no recuperar el peso, hay varias cuestiones que hay que priorizar a partir de determinada edad. De una lista de siete propuestas, cuatro de ellas son indispensables. Son las siguientes:

Entrenamientos de fuerza

Incorporar ejercicios de fuerza en la rutina deportiva aumentará la masa muscular, lo que a su vez activa y acelera el metabolismo basal. Esto significa que el cuerpo quema más calorías incluso en reposo. Los ejercicios de fuerza no son sólo beneficiosos para perder peso, sino que también ayudan a contrarrestar la pérdida muscular que, a menudo, ocurre con el envejecimiento.

Adelgazar: El entrenamiento de fuerza es fundamental para acelerar el metabolismo, sobre todo a partir de determinada edad. / L-EMV

Comer proteínas

Consumir suficientes proteínas en la dieta colabora con el organismo a la hora de mantener la masa muscular magra, algo que, a su vez, puede acelerar el metabolismo y ayudar a adelgazar y quemar grasa. Además, las proteínas tienden a tener un efecto térmico más alto que los carbohidratos o las grasas, lo que significa que el cuerpo quema más calorías al digerirlas y, por tanto, su ingesta acaba traduciéndose en pérdida de peso.

Domir y descansar lo suficiente

Este punto parece irrelevante, pero no lo es en absoluto. Se trata de un mal de nuestros días y algo a lo que muchos no le prestan atención, pero es un gran error. El sueño juega un papel crucial en la regulación del metabolismo y el control del peso. Hay que intentar dormir entre 7 y 9 horas por noche y mantener unos hábitos saludables de descanso (no es necesario hacer ejercicio todos los días) para que el cuerpo funcione de manera óptima. La falta de descanso acaba generando más cortisol y, con éste, un aumento del peso.

Mantenerse activos todos los días

Es imprenscindible incorporar actividad física a la vida diaria, como subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, caminar en lugar de conducir siempre que sea posible o, simplemente. estar de pie y moverse con más frecuencia. No se trata de macharcarse el cuerpo en el gimnasio: basta con dar caminatas y mantener un estilo de vida activo y dinámico. A la larga, eso ayudará más a adelgazar y no recuperar el peso que entrenar durante horas.

Caminar y mantenerse activa, uno de los secretos para adelgazar, sobre todo a partir de cierta edad. / L-EMV

Hasta aquí, los puntos básicos. A estos se les pueden añadir tres cuestiones más que ayudarán a acelerar el metabolismo y, por tanto, adelgazar y encontrarse mejor. Son los siguientes:

Otras recomendaciones

Ejercicio cardiovascular

Además del entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares como correr, nadar o andar en bicicleta, ayudan a aumentar la quema de calorías y mejoran la salud cardiovascular. ISin embargo, no es necesario machacarse el cuerpo con este tipo de ejercicio: basta con hacer una hora o menos entre el entrenamiento de fuerza y los ejercicios cardiovasculares para obtener resultados. La actividad cardiovascular siempre hay que realizarla después de la de fuerza.

Hidratación

Beber suficiente agua es importante para mantener un metabolismo saludable. La deshidratación puede ralentizarlo, así que lo mejor es mantener bien hidratado el cuerpo durante todo el día.

Beber agua, uno de los secretos para adelgazar al acelerar el metabolismo. / L-EMV

Intervalos de alta intensidad

Por último, el entrenamiento en intervalos de alta intensidad, como el HIIT, pueden ser especialmente efectivos para acelerar el metabolismo. Este tipo de ejercicio implica alternar ráfagas cortas de ejercicio de alta intensidad con períodos de descanso o actividad de baja intensidad. Son duros y siempre hay que intentar superarse para que sean ejercicios explosivos y, por tanto, lleven al cuerpo a exigirse cada vez más en vez de acostumbrarse.

A pesar de estas pautas y recomendaciones, es necesario recordar que siempre es importante consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta o las rutinas deportivas de cara a perder peso, especialmente si hay condiciones médicas preexistentes.