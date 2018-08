El planeta, en riesgo de llegar el estado de Tierra Invernadero

Incluso cumpliendo la reducción de emisiones de carbono exigida en el Acuerdo de París, existe el riesgo de que la Tierra entre a lo que los científicos llaman condiciones de 'Tierra de invernadero'.

Un clima de 'Tierra de invernadero' se estabilizará a largo plazo a un promedio global de 4-5 grados Celsius más alto que las temperaturas preindustriales, con un nivel del mar 10-60 metros más alto que hoy, concluye un estudio publicado por un equipo internacional de científicos en la revista PNAS. Los autores concluyen que ahora es urgente acelerar en gran medida la transición hacia una economía mundial libre de emisiones.

"Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero no son el único factor determinante de la temperatura en la Tierra. Nuestro estudio sugiere que el calentamiento global inducido por los humanos de 2 ° C puede desencadenar otros procesos del sistema de la Tierra, a menudo llamadas 'retroalimentaciones', que pueden generar un mayor calentamiento si no dejamos de emitir gases de efecto invernadero", dice el autor principal, Will Steffen, de la Australian National University y el Centro de Resiliencia de Estocolmo

"Evitar este escenario requiere una redirección de las acciones humanas desde la explotación hasta la administración del sistema de la Tierra". Actualmente, las temperaturas promedio mundiales son un poco más de 1 ° C superiores a las preindustriales y aumentan a 0,17 ° C por década.

Lugares inhabitables



Los autores del estudio consideran diez procesos naturales de retroalimentación, algunos de los cuales son "elementos decisivos" que conducen a un cambio abrupto si se cruza un umbral crítico. Estas retroalimentaciones podrían pasar de ser un "amigo" que almacena carbono a un "enemigo" que lo emite incontrolablemente en un mundo más cálido.

Estas retroalimentaciones son: deshielo del permafrost, pérdida de metano hidratado del océano, debilitamiento de sumideros de carbono terrestres y oceánicos, aumento de la respiración bacteriana en los océanos, muerte regresiva de la selva amazónica, muerte regresiva del bosque boreal, reducción de la capa de nieve del hemisferio norte, pérdida del mar ártico de verano hielo y la reducción del hielo marino antártico y las capas de hielo polar.

"Estos elementos de inclinación pueden actuar como una fila de fichas de dominó. Una vez que alguien es empujado, empuja a la Tierra hacia otra. Puede ser muy difícil o imposible evitar que toda la fila de fichas de dominó se convierta en inhabitable si la 'Tierra invernadero' se convierte en realidad", advierte el coautor Johan Rockström, ex director ejecutivo del Centro de Resiliencia de Estocolmo y codirector entrante del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.

Hans Joachim Schellnhuber, Director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam, dice: "Mostramos cómo las emisiones de gases de efecto invernadero en la era industrial fuerzan a nuestro clima y, en última instancia, al sistema terrestre, a desequilibrarnos; una maquinaria que podría, una vez que se haya superado cierto nivel de estrés, cambiar uno por uno de manera fundamental, rápida y quizás irreversible. Esta cascada de eventos puede inclinar a todo el sistema de la Tierra hacia un nuevo modo de operación".

"Lo que aún no sabemos es si el sistema climático puede 'aparcarse' de forma segura cerca de 2 ° C por encima de los niveles preindustriales, como lo prevé el Acuerdo de París. O si lo hace, una vez empujado hasta el momento, deslizarse por la pendiente hacia un planeta de invernadero. La investigación debe evaluar este riesgo lo antes posible ".

Maximizar las posibilidades de evitar una 'Tierra Invernadero' requiere no solo la reducción de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la mejora y / o creación de nuevas reservas biológicas de carbono, por ejemplo, a través de una mejor gestión forestal, agrícola y del suelo; conservación de la Biodiversidad; y tecnologías que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan bajo tierra, dice el estudio.