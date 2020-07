Lidl arrasa en ventas con una colección de ropa con su logo

Lidl no deja de sorprender y marcar agenda cada vez que saca un producto nuevo. La cadena alemana crea tendencia y sus productos se agotan en cuestión de horas. Sucedió con el robot de cocina y con las cremas hidratantes Cien, pero ahora lo está haciendo con la moda en una colección limitada: en Alemania, Francia y Finlandia está comercializando su propia colección de ropa -logo incluido- y está causando sensación.



Tanto que las deportivas, la prenda más cotizada, ya se vende de segunda mano por cientos de euros. Y eso que, como el resto de sus productos, tienen un precio más que asequible: 19,48 euros a precio alemán, que podría ser distinto según el país. En la página web del supermercado en Francia directamente no aparecen al haber agotado existencias.





En Wallapop, una de las plataformas de compra venta de objetos de segunda mano más conocida de España, hay una oferta de estas deportivas que se venden a 111 euros.En Finlandia salieron elpero en Alemania y Francia no llegaron hasta hace apenas unas semanas.... y ya se reconocen en el street style.Sin embargo, no son solo las sneakers lo que ha causadoen las tiendas. Como las deportivas, el supermercado alemán también ha ofertado unoscon su logo así comode algodón. Con una campaña de publicidad fresca y divertida, han hecho las delicias de los más fans del supermercado.Pero no solo se han visto atraídos por el diseño actual, si no por los. Al igual que las deportivas, el resto de prendas mantienen. Así, lasen Francia (los precios pueden varias según cada país),y los calcetines aEl furor que ha causado en Europa pronto. Por ahora, la marca no se ha pronunciado sobre lade estos productos pero a juzgar por su éxito, no sería algo descartable.