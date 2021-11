La actriz canaria de 52 años, Isabel Torres, que interpretó a Cristina Ortiz, La Veneno, en la exitosa serie de los Javis, ha querido despedirse de sus seguidores a través de un vídeo de Instagram después de que el cáncer que padece se haya agravado y le hayan detectado más metástasis en los huesos. "Me han dado dos meses de vida", dice la actriz visiblemente cansada y agotada por el tratamiento y los dolores que padece, "si salgo de esta, me volveré a conectar y si no, ha sido un placer conocerles y estar en esta vida con ustedes".

Torres ha lanzado un mensaje de amor a sus seguidores en esta red social y ha querido agradecer a sus seres queridos el apoyo que ha recibido. Actualmente se encuentra en casa de una amiga suya, Maru, que la está cuidando. Según explica la intérprete, se fue hasta Madrid para recibir un tratamiento experimental para combatir el cáncer de pulmón que le fue detectado en marzo del año pasado, pero no ha dado los resultados esperados.

Hace unos meses perdió a un primo suyo "la vida a veces es caprichosa", asegura la canaria mientras reconoce que lo que peor lleva son los dolores que padece.

En su mensaje de despedida, Isabel Torres también ha querido dejar un mensaje de aliento a quienes la siguen: "La vida es tan bonita, hay que vivirla y ha sido una experiencia muy bonita vivirla con ustedes" y repite a todos sus fans que "los quiero mucho".

Como cierre a esta emotiva despedida, Isabel lanza un beso "nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo".

Los mensajes de aliento y apoyo no se han hecho esperar y actrices como Paula Echevarría, Itziar Castro o Bibiana Fernández le han mandado todo su cariño y apoyo en estos terribles momentos. También han querido mostrarle su apoyo la galerista Topacio Fresh y la colaboradora televisiva, Amor Romeira.