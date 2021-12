La asociación The Family Watch se ha preguntado cómo conciliarán los padres y madres que tienen que trabajar presencialmente si se retrasa la vuelta al colegio después de las fiestas navideñas debido al incremento de contagios por la covid-19.

"El regreso al colegio tras las vacaciones navideñas es imprescindible en muchas ocasiones puesto que las familias no disponen de un mecanismo que realmente haga posible y garantice la conciliación y el teletrabajo. Eso en los casos en los que su forma de trabajo, pueda ser realizada en remoto. Pero en muchos otros casos, las madres y los padres no tienen mas opción que la de reincorporarse a sus puestos laborales, y por tanto, en la hipótesis de que los niños no tengan colegio: ¿qué harán con ellos?", plantean desde The Family Watch en declaraciones a EP.

Para esta asociación de familias, esta pandemia ha demostrado un "enorme caos" a la hora de "tomar decisiones", con "globos sonda de todo tipo lanzados con medidas y contramedidas que de una u otra manera siempre han acabado 'explotando' en los mismos: las familias".

Por ello, desde The Family Watch piden "que las familias sean preguntadas, para poder valorar el impacto que una medida de este tipo tiene en ellas". De esta forma, según apuntan, "en función de los casos concretos y específicos, pueden ser ayudadas para que puedan cuidar, de la manera más adecuada a sus hijos, sin desatender sus trabajos".

Por su parte, desde el Foro de la Familia insisten en el respeto a la libertad de los padres y madres, tal y como ya afirmaron la semana antes de Navidad, cuando algunas familias decidieron no llevar a sus hijos al colegio ante el aumento de contagios.

En todo caso, subrayan que "existe un protocolo covid en todas las aulas" y que les consta que "todos los centros docentes están siguiéndolo con profesionalidad".