Una de las sorpresas que ha traído este verano a la crónica social ha sido la protagonizada por Paloma Cuevas y Luis Miguel. La diseñadora y exmujer del torero Enrique Ponce podría haber iniciado una relación con el famoso cantante mexicano, Luis Miguel. ¡Menudo bombazo!

La pareja fue sorprendida cenando en un restaurante de Madrid hace apenas unos días, tal como informó la revista ¡Hola!. Las alarmas no tardaron en saltar y más teniendo en cuenta que esta nueva posible relación podría tomarse como una dulce venganza por parte de ella hacia su ex, quien vive buenos momentos junto a su nueva pareja, Ana Soria.

Sin embargo el origen del rumor de esta relación estaría en la información dada por un programa de televisión argentino, llamado Chisme no like en el que se decía que la pareja estaba disfrutando de unos románticos días en un hotel de lujo de la capital. Pero la cosa no quedaba ahí, sino que en este espacio televisivo se aseguraba que Paloma Cuevas y Luis Miguel intercambiaban mensajes románticos desde antes de la pandemia.

Otro asunto espinoso en lo que se refiere a este supuesto romance es que el cantante de La bikina y Ponce son amigos íntimos desde hace muchos años. Tanto es así, que los dos son padrinos de uno de los hijos del cantante.

Ante el revuelo ocasionado por la posible pareja del verano, Álex Rodríguez, colaborador de El programa del verano, de Telecinco, esta información sería "completamente falsa". Rodríguez alega que la fuente argentina que lanzó esta 'exclusiva' no es fiable y asegura sería "bastante incongruente que Luis Miguel se fuera con la exnovia de uno de sus grandes amigos".