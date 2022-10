El último programa de La isla de las tentaciones tuvo una gran sorpresa: la entrada de un nuevo soltero, que se trataba nada más y nada menos que de Alvaro Boix. El de Elche ha decidido volver a vivir la experiencia, pero esta vez como tentador. Evidentemente es conocido por todos los participantes, pero especialmente por Laura. Y es que todos quedaron sorprendidos con lo que dijo el ex de Rosario nada más entrar: “Muy guapas todas, aunque a una ya la conozco, Laura”. “Nos conocimos durante una fiesta en Alicante. Estuvimos tomando algo con mis amigas”, respondió ella.

Por si fuera poco, Álvaro añadió más detalles que no dejaron a todos atónitos, sobre todo a Adrián, que ya había dado a entender que comenzaba a sentir cosas por la de Alicante: “Hace un mes y medio estuvimos hablando por Instagram. Me dijo: ‘Vente’. Acabamos en su casa, sus amigos se fueron a dormir y nosotros detrás de ellos... ¿A solo dormir?”, dejando la pregunta en el aire sobre una posible infidelidad de Laura hacia Mario.

En ese momento se acabó el programa, dejando a todos en ascuas sobre qué habrá ocurrido entre Álvaro Boix y Laura. No obstante, el público ha obtenido la respuesta a esta duda antes de lo esperado. Anoche durante el El debate de las tentaciones se adelantaron unas imágenes en exclusiva en las que Laura confiesa que le ha sido infiel a Mario con Álvaro antes de entrar al programa: "Estuve contigo. No quiero decir que no pasase nada", dijo.

Sandra Barneda, sorprendida, le recordó unas afirmaciones que le hizo Laura nada más entrar al reality: "Me comentaste que en este tiempo era el mejor momento con Mario", señala. "Era nuestro mejor momento pero los problemas y discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro. Sabe que estuvo en casa. Él no quiso preguntarme nada, no sé si lo imagina, y yo tampoco le conté nada" le contestó la joven.

Lo que ha quedado claro es que Mario y Laura acudieron al programa con muchos problemas en su relación, algo con lo que ella pretende excusar su infidelidad: "Mi relación con Mario está llena de idas y venidas. He cometido muchos errores y uno de ellos es Álvaro. Coincidimos en una fiesta en Alicante, tuvimos un lío de una noche. Yo estaba con Mario pero tuvimos una discusión fuerte", explica.

Por su parte, Álvaro se quita totalmente la responsabilidad de lo ocurrido: "Estuvimos en su casa, nos liamos y nos acostamos. No se lo iba a decir pero pasó de todo. En ningún momento me dijo que tenía pareja pero la que tiene que dar explicaciones es ella. Yo vengo aquí soltero".