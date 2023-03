El tratamiento anticoagulante a dosis altas puede reducir la tasa de muerte en un 30% y la necesidad de intubación en un 25% en pacientes hospitalizados por coronavirus que no están en estado crítico, en comparación con el tratamiento estándar, que es la anticoagulación a dosis bajas. Son conclusiones del estudio internacional 'Freedom COVID', presentado este lunes en el marco del Congreso Americano de Cardiología en Nueva Orleans (Estados Unidos). Una investigación coordinada por la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y que, subrayan desde el grupo hospitalario privado, puede cambiar el manejo existente de los pacientes con coronavirus no críticos.

En el estudio han participado 76 hospitales de diez países. En España, ha sido liderado por la Fundación de Investigación HM Hospitales, con su director científico, el doctor José María Castellano, como investigador el principal. La FiHM coordinó los centros y pacientes que participaron en la investigación que, explica el doctor Castellano, aporta nuevas evidencias sobre la optimización del manejo de pacientes covid-19 y demuestra que la anticoagulación a dosis altas puede mejorar la supervivencia, concretamente en pacientes hospitalizados con afectación pulmonar sin indicación de ingreso en UCI.

El autor principal de 'Freedom', es el doctor Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), presidente de Mount Sinai Heart y médico jefe del Hospital Mount Sinai (Nueva York), quien ha presentado los resultados de este ensayo -publicado por The Journal of American College of Cardiology (JACC)- en el Colegio Americano de Cardiología.

Cinco hospitales españoles

Al inicio de la pandemia, el doctor Valentín Fuster se dio cuenta de que muchos pacientes hospitalizados con covid-19 desarrollaron altos niveles de trombos sanguíneos potencialmente mortales y apostó por iniciar este ensayo entre agosto de 2020 y septiembre de 2022. Se reclutaron a 3.398 pacientes adultos hospitalizados con coronavirus (con una edad media de 53 años) de 76 hospitales de 10 países, entre ellos España.

Los pacientes no estaban ingresados en la UCI ni intubados, y aproximadamente la mitad, presentaba signos de la enfermedad que afectaban a sus pulmones provocándoles síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). "Es el primer estudio que demuestra que la anticoagulación a dosis altas puede mejorar la supervivencia en esta población de pacientes, un hallazgo importante ya que las muertes por covid-19 siguen siendo frecuentes", destaca el cardiólogo.

Los participantes fueron aleatorizados para recibir dosis de tres tipos diferentes de anticoagulantes en las 24-48 horas siguientes a su ingreso en el hospital y fueron observados durante 30 días. Su seguimiento demostró que el tratamiento con anticoagulación profiláctica (en dosis bajas) se asociaba a mejores resultados, tanto dentro como fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos, entre los pacientes hospitalizados por coronavirus. Los investigadores observaron, además, que la anticoagulación terapéutica (a dosis altas) podría conducir a mejores resultados.

La participación de la FiHM ha servido de nexo de unión para gestionar la cohorte de pacientes procedentes de cinco hospitales españoles: HM Sanchinarro, HM Montepríncipe, HM Torrelodones, y dos públicos, el Complejo Hospitalario de Navarra y el Hospital Universitario Infanta Leonor, en Vallecas, Madrid. El Grupo HM Hospitales, a través de la FiHM, resalta que ha participado en la mayoría de los ensayos clínicos que han aportado evidencia tanto en los tratamientos que actualmente se indican en pacientes con coronavirus como en las diferentes vacunas en adultos, niños y embarazadas.