La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años en Miami ha sido la noticia estrella de este año, una de las informaciones más comentadas en las últimas semanas, sobre todo después de que ella misma hiciera un reportaje para la revista ¡HOLA! exponiendo públicamente a la pequeña. Una actitud que muchos no entienden, ya que fue una de las primeras famosas en luchar por proteger los derechos de los menores ante los medios de comunicación cuando tuvo a su primer hijo, Aless Lequio.

Ahora, parece que el Ministerio de Justicia estaría presionando al Registro para obstaculizar la inscripción de Ana Sandra Lequio... una información que parece darle igual a la actriz porque su hija ya tiene la nacionalidad americana y en el caso de que no consiga la española, se quedará con la de nacimiento. Esto al menos es lo que ha transmitido este miércoles Beatriz Cortazar en 'El programa de Ana Rosa'.

La periodista ha podido hablar con Ana y le ha confesado que "está tranquila" pero "cansada de que la utilicen como cortina de humo" (la clase política) en vez de tratar los temas que a ellos les afectan. Además, Beatriz ha informado que "ella cree que no va a tener ningún problema" con la inscripción de su hija y que "tarde o temprano su hija va a ser también española porque su madre lo es".

Unas declaraciones que no han gustado nada a Alessandro Lequio que, tras escuchar a su compañera, no ha dudado en hacer un comentario que refleja lo que piensa de la exposición y de los excesivos detalles que está compartiendo a través de sus entrevistas: "No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino".

Un pensamiento que "no solamente lo pienso yo, todo el mundo, es de lógica" añadía Alessandro. El colaborador ha tenido unas semanas de lo más complicadas al volverse a hablar de su hijo y a pesar de que aseguró que no iba a hablar públicamente de la maternidad de Ana, de vez en cuando sí que suelta algún comentario con el que refleja la opinión que tiene.