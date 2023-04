¿Qué relación existe entre la moda y el arte? Ambos son una forma de expresión cultural y se acaban retroalimentando, de una forma muy natural. La moda, al igual que el arte, puede transmitir emociones e inspirar a quien la lleva. Y no solo eso, desde el siglo XX, las colaboraciones entre ambas han creado genialidades como la emblemática colección pop-art de Versace que, en 1991, contó con algunas creaciones inspiradas en Andy Warhol.

La moda y el arte se han dado la mano una vez más, a tan sólo 25 minutos del centro de Madrid. Las Rozas Village se ha convertido por segunda vez en una galería de arte al aire libre con la llegada de UVNT Art Fair x Las Rozas Village. Una iniciativa, que a través del vínculo del arte y la moda, da a conocer a una nueva generación de artistas que representan el nuevo arte contemporáneo. Una experiencia que se completa al combinarla con el shopping en más de 100 boutiques de las mejores marcas nacionales e internacionales y la buena gastronomía, son el mejor plan ahora que el buen tiempo es el gran protagonista, que los días alargan y que los planes al aire libre son la mejor opción.

Un paseo entre diferentes obras de arte

Podrá verse la relación entre la moda y el arte con la exposición de diferentes obras en diferentes puntos del Village. Pedro Campiche, Akacorleone, ha creado un ambiente contemplativo y sagrado con Omnipresent, una obra que se puede disfrutar en las vidrieras de Sandro. Los arquitectos Yosi Negrín, Ismael López, Marta Ochoa y Emmanuel Álvarez forman Casa Antillón. Han creado To not fit in unos guantes que abrazan la torre de uno de los edificios y que también hace referencia a lo diferente.

Cachetejack, el dúo de ilustradoras formado por Raquel Fanjul y Nuria Bellver, han pintado Mi cuerpo ¡Hell yeah! en una de las fachadas. Un mural que representa la belleza no normativa y reivindica el empoderamiento femenino. Con la misma intención empoderadora destacó la obra efímera She that […], la instalación Gema Polanco que, jugando con el rojo y el azul Klein, transmitía la posibilidad, la metamorfosis y la resistencia.

Kokon, Maria Eugenia Diego, y su diseño floral están presentes con PinkHouse Effect, una casa de cristal llena de musgo finlandés que se plantea como una matrioska en la que la naturaleza coloniza los espacios humanos, un llamado a la reflexión y el optimismo. Pau Jiménez también está presente con MUFA, una obra que intenta transmitir, a través del vídeo arte, cómo los humanos eligen la moda para generar vivencias y nuevos códigos comunicativos. Finalmente, Paula Valdeón también está presente con De otra tierra, una obra de mosaicos de cerámica que se concibió en un viaje a México.

Las tendencias de moda más actuales y las mejores marcas nacionales e internacionales

Las Rozas Village es el mejor lugar donde encontrar las últimas tendencias de la moda. Con más de 100 boutiques de marcas nacionales e internacionales como Adolfo Domínguez, Aristocrazy, Ecoalf, New Balance, Pinko, Philipp Plein o Sandro, entre muchas más. Además, el Village ofrece una experiencia de shopping única y personalizada. Cuenta con un equipo de ‘personal shoppers’ que te acompañarán en todo momento teniendo en cuenta tus gustos y preferencias. Y si no quieres o puedes salir de casa, el servicio también está disponible de forma virtual.

Y un ejemplo de que el arte y la moda van de la mano sería, por ejemplo, el bolso de hombro de Adolfo Domínguez que, con su tonalidad amarilla, combina a la perfección tanto estética como conceptualmente con la obra de Cachetejack. Una prenda rompedora, cómoda, informal y con mucha personalidad.

La chaqueta bomber Philipp Plein, con su estampado lleno elementos naturales con cierto tono agresivo y su tonalidad rosácea, nos remite fácilmente a la obra de Kokon. “En PinkHouse Effect el rosa juega un papel engañoso. Encubre con un toque naif e infantil lo que en realidad es una naturaleza poderosa, invasora, que en otros contextos y colores nos podría parecer amenazadora”, explicaba la autora.

Lo mismo que sucede con estos botines de Diesel, que con su tonalidad rojiza nos transmiten la valentía de She that de Gema Polanco.

