Anabel Pantoja la ha montado en Altea. Y se lo ha hecho saber a todo el mundo a través de su Instagram. Pantoja se encuentra en una de las villas más famosas de Altea, cuyo nombre es Villa Bill Gates, desde donde se ve el mar Mediterráneo desde el salón y tiene una piscina cuyo final conecta con el horizonte y el mar. Nada más idílico que esa imagen. Y todo para preparase para el final de Sálvame, un programa que ha sido durante años uno de los espacios televisivos con mayor audiencia. Y todo ello después de que hace unas semanas salió a la luz que Mediaset había sentenciado a este programa, anunciando que la última emisión de Sálvame Deluxe sería el próximo 7 de julio. La dura noticia se ha digerido con varias amigas en la ciudad alicantina.

Y allí la ha montado para promocionar marcas. Y a pesar de eso, Anabel Pantoja está ajena a las informaciones sobre su nuevo amor, su fisioterapeuta, David Rodíguez. La influencer lleva ya dos días en el municipio alicantino por motivos laborales y es que la sobrina de Isabel Pantoja está grabando una promoción para una marca como ella misma ha compartido en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales también ha mostrado uno de sus paseos por el centro del municipio, con sus preciosas calles encaladas, y más tarde se hicieron un sesión de fotos en una de sus precisas playas. Antes, ha querido compartir con sus seguidores las impresionantes vistas que tiene desde su habitación, además de mostrar su desayuno, que ha consistido en un batido de chocolate con vistas a la montaña.

En la mañana de este miércoles, no ha tenido huevo frito para desayunar, pero se ha hecho un montadito de aguacate y queso philadelphia untado. "Estamos rodando Titánic", ha afirmado en su Instagram, ataviada con un bikini. De hecho, ha llegado a comparar a Rose DeWitt Bukater -protagonista de Titánic- con su amiga Lydia y a los cámaras que estaban grabándola los ha definido como James Cameron, el creador de la película que ganó once Premios Oscars. Varias amigas como Lydia Pérez Álvarez o Naomi Asensi, ex concursantes de de 'La isla de las tentaciones', le han acompañado en la villa de Altea.

¿Qué marca es?

La influencer pasa unos días en la ciudad alicantina con varias amigas como Lydia Pérez Álvarez o Naomi Asensi, ex concursantes de de 'La isla de las tentaciones' para promocionar la firma Mery Turiel, que ha vuelto a colaborar con Carrefour TEX con el objetivo de presentar su colección de verano 2023, incluyendo ropa de baño.

¿Tiene nuevo novio?

El fin de semana pasado, David Rodíguez, el joven fisioterapeuta de Isabel Pantoja ha viajado a Las Palmas para ver a su novia, Anabel Pantoja. David no ha conseguido esquivar a las cámaras a su regreso a casa tras haber disfrutado de unos días con Anabel Pantoja en Canarias. Acompañado por el estilista de la tonadillera, se ha mostrado muy serio y altivo, ignorando las preguntas acerca de su noviazgo ya confirmado con la influencer.