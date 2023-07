La Palma vuelve a ser víctima de llamas tras reactivarse el incendio de Puntagorda. Según ha informado el Cabildo palmero, el fuego se ha originado esta vez en La Caldera de Taburiente, hasta donde se han trasladado medios terrestres y aéreos disponibles en la isla.

El incendio que devoró casi 3.000 hectáreas en los municipios de Tijarafe, Puntagorda y se adentró en el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente se ha vuelto a activar en este último frente.

El pasado 19 de julio se daba por estabilizado el incendio y en esta zona, donde el fuego ha vuelto a aparecer, se estaba trabajando en labores de enfriamiento. Los efectivos del Parque Nacional y de la EIRIF con base en la isla eran los encargados de estos trabajos.

La Palma no descansa

Parece la Isla Bonita no tiene ni un tiempo de descanso. Tras la erupción del volcán de Tajogaite, el fuego ha sido el encargado de sembrar de nuevo el pánico entre los vecinos de la isla, atacando de lleno al pulmón de La Palma, su Parque Nacional.

Se desconocen por el momento los motivos que han provocado la reactivación del fuego en el último foco del incendio estabilizado el pasado 19 de julio. Además, equipos de extinción de incendios forestales están desplazados a Gran Canaria, donde estuvieron ayudante a sofocar las llamas del incendio de la Cumbre de la isla.

Los daños del incendio

Muchos de los afectados por el incendio de Puntagorda aún se encuentran recuperándose del mismo. Hasta 60 edificaciones fueron dañadas en Tijarafe y Puntagorda, y cientos de personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas.

Además, el sector viticultor fue uno de los más afectados por las llamas, y es que el fuego se cebó con las viñas de muchos propietarios. Incluso una de las bodegas que forman parte de la Denominación de Origen La Palma, Vinos Tendal, vio como casi la totalidad de sus infraestructuras quedaba calcinada.

Adalberto Martín, presidente del Consejo Regulador de Vino D.O. La Palma, solicitó "estar unidos lo que pueda hacer la Consejería de Agricultura del Cabildo que vaya acorde o afiance lo que no puede hacer la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias". Además, reclamó sentarse a estipular las ayudas para un sector que no termina de levantar cabeza entre la erupción, la sequía y el fuego.

Un conato de incendio previo

Tras la estabilización y control del incendio de Puntagorda, el pasado 23 de julio se daba la alarma de un conato de incendio en Tijarafe. Este fue rápidamente sofocado por los equipos encargados de la extinción de incendios, pero ponía en alerta nuevamente al municipio palmero, afectado por las llamas del último gran incendio que todavía colea.