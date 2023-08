Este miércoles se hacía viral un vídeo en la plataforma TikTok en el que una influencer, que acumula un millón de seguidores, llamada Noemi Hopper asegura que la crema solar es la verdadera causa del cáncer de piel. “Resulta que el cáncer de piel está creado por una deficiencia de la vitamina D. Cuando el sol te da a ti en el cuerpo creas vitamina D, pero cuando te aplicas crema solar estás creando una barrera que no permite que esa vitamina D se produzca”, relata en este vídeo que ya acumula casi cuatro millones de visitas y que sigue público en su perfil. Según esta influencer, este es el motivo por el que “los millonarios” no usan crema solar y prefieren aplicarse “grasa animal”.

A pesar de que los comentarios de este vídeo están plagados de gente llamándole la atención por desinformar con un tema tan grave como este, lo cierto es que acumula más de 200 mil me gusta y comentarios de acuerdo con lo que dice, lo que supone que haya gente que sí esté creyendo en su palabra y tomando la arriesgada decisión de dejar de aplicarse crema solar.

Cáncer de piel

Como era de esperar, casi todo lo que dice esta influencer es mentira y sus afirmaciones no son más que peligro para la salud pública. Según señala el doctor Emilio del Río, dermatólogo de la clínica Dermalar, “hay un muy pequeño porcentaje de verdad y una gran parte de disparate en lo que cuenta".

Efectivamente, la vitamina D es esencial para el ser humano y su ausencia supone un gran problema para la salud ya que, entre otras cosas, ayuda a absorver el calcio que necesitan nuestros huesos para mantenerse fuertes. Sin embargo, hay que tener presente que la exposición al sol sin tomar ningún tipo de precaución puede causar melanomas y carcinomas, siendo el primero el cáncer de piel más agresivo.

“Estamos en una revisión de los niveles de vitamina D, ya que probablemente sean unos niveles teóricos excesivos. Ahora bien, asegurar que la baja vitamina es la que produce el cáncer de piel es un absoluto disparate”, asegura Emilio del Río. Y es que hay que tener en cuenta que los argumentos de Noemi Hopper se sostienen en algo, al parecer, inamovible: sus amigos millonarios. “Poner el ejemplo de los millonarios ya es de por sí una cosa absurda. Ella misma está llena de lunares, si se pone al sol sin medidas de protección corre mucho riesgo”, asegura el dermatólogo.

Grasa animal como protector

La crema solar es uno de los avances más importantes de la época, ya que el uso del sol de forma “recreativa” es algo que solo hace el ser humano. Años atrás, nuestros bisabuelos no disponían de fotoprotector pero tampoco salían a la calle a horas de mucha exposición e iban siempre tapados. En la actualidad, “nos desnudamos a horas de mucho sol y nos exponemos, algo que no hace ningún otro animal, ya que lo normal es que esperen a que bajen las temperaturas”.

Con este estilo de vida que hemos adoptado como sociedad, hay que tomar precauciones y la gran solución es la protección solar. “En la actualidad estamos viviendo una auténtica epidemia de cáncer de piel, no podemos consentir que haya personas sin ninguna formación diciendo estas barbaridades al público”, pide el doctor.

Sin embargo, Noemi Hopper no solo asegura que el protector es la verdadera causa del cáncer, sino que también aporta una nueva solución. Al igual que sus supuestos amigos, recomienda el uso de grasa animal como forma de protección. “Esto ya tiene dos enormes problemas, porque la grasa animal no tiene ninguna capacidad de protección y, por encima, produce granos”, asegura el dermatólogo.

Hay que tener en cuenta que para aquellos que no quieran ponerse crema solar o, por ejemplo, los que tienen a alergia a alguno de sus componentes también existe la posibilidad de tomar precauciones. Y es que el uso de ropa fresca pero que tape el cuerpo y no exponerse a al sol en las horas donde más incide, como son las doce de la mañana o las tres de la tarde, también son una forma de protegerse.

Consecuencias

Las declaraciones de esta influencer, cargadas de desinformación y falta de responsabilidad, también son una ofensa para todas esas personas que padecen o han padecido cáncer de piel. Hay que recordar historias tan impactantes como la de la influencer Patricia Rite, quien falleció el pasado abril a causa de un melanoma. Esta joven, a pesar de su triste final, dio visibilidad a esta realidad en sus redes sociales compartiendo todo el proceso que estuvo viviendo. Como ella misma decía, “todo empezó con un lunar”.

Además hay que tener en cuenta que, según el estudio: Skin cancer mortality in Spain: adjusted mortality rates byprovince and related risk factors (Mortalidad del cáncer de piel en España: tasas de mortalidad ajustadas por provincia y factores de riesgo relacionados), realizado por los siguientes expertos: Alcalá Ramírez del Puerto, Hernández Rodriguez, Sendín Martín, Ortiz Alvarez, Conejo Mir y PereyraRodriguez, en Galicia la tasa de mortalidad por cáncer de piel es de 2,5 puntos.

Estos datos sumados a la gran repercusión que está teniendo el vídeo de Noemi Hopper muestran la falta de responsabilidad de algunos personajes públicos a la hora de lanzar ciertos mensajes que pueden poner en peligro la salud de su audiencia. Y es que no se pueden hacer afirmaciones de este tipo sin tener presente el conocimiento científico, que se basa en la observación acumulada y experiencia. Tal vez a “los millonarios” les funcione usar como fotoprotector grasa animal, pero la gente de a pie debe seguir teniendo presente que el cáncer de piel existe, es peligroso y uno de sus mayores combatientes es el protector solar.

Galicia: 60 muertes al año de media a causa del cáncer de piel

Según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Galicia hay una media de 60 muertes al año causadas por esta patología que, cada vez, está más presente. Los expertos piden que, en el momento en el que una persona tiene alguna mancha sospechosa en la piel, acuda al médico para asegurarse de que no sea un elemento cancerígeno.

En 2018, a Silvia le apareció una mancha en el brazo que no parecía un lunar pero tampoco estaba segura de lo que era. Como ella tenía miedo de esta enfermedad, acudió rápidamente a un dermatólogo, donde le aseguraron que era a causa de unos hongos y le dieron un tratamiento a base de pomada. No se le fue del todo, pero creyó que era algo normal. Fue en 2022 cuando esa mancha empezó a empeorar: “Siempre dicen que las manchas que hay que vigilar son las que cambian de forma y de color, que era exactamente lo que le pasaba a la mía”, asegura. A pesar de que en un principio se resistió a ir al dermatólogo, terminó acudiendo a causa de la preocupación. “La verdad es que no tenía buena pinta. Cuando fui al doctor y la vieron me dijeron que tenían que sacarme la mancha y hacer una biopsia para comprobar si había algo maligno”, cuenta. Fue así como el doctor le hizo un pequeño corte en el brazo, de dónde le extrajo un tumor que resultó ser un carcinoma, el tipo más común de cáncer de piel. “Tuve mucha suerte porque no había más zonas afectadas, así que me lo quitaron y ya me quedé tranquila”, asegura.

Es así como, a pesar del primer diagnóstico erróneo, Silvia consiguió llegar a tiempo para que el cáncer de piel no tuviera ningún tipo de consecuencia grave. Sin embargo, no todos los casos son como el de Silvia, si no que hay gente que desconoce o no es consciente de la importancia que tienen los fotoprotectores a la hora de exponer su piel al sol. Este tipo de conductas pueden tener unas consecuencias fatales en la salud y es por este motivo que lo mejor es ser conscientes, sin caer en alarmismos, de que es una realidad a tener en cuenta.