Semana negra para la organización del Benidorm Fest. Si el pasado jueves, se filtró por error el título de las 16 canciones del Benidorm Fest 2024 -aparecía en la descripción del disco que se vende en la tienda oficial del festival-, ahora se ha producido una filtración mucho más grave: la de las propias canciones. Desde anoche, se pueden encontrar en las redes sociales -principalmente en X, el antiguo Twitter- fragmentos de 13 de los 16 temas de la tercera edición del festival valenciano.

En concreto, hay audios -algunos superan los dos minutos, por lo que prácticamente se ha filtrado toda la canción- de los temas del valenciano Almácor (Brillos Platino), Angy Fernández (Sé quién soy), Jorge González (Caliente), Miss Cafeina (Bla, bla bla), Nebulossa (Zorra), Sofía Coll (Here to stay), Dellacruz (Beso en la mañana), Mantra (Me vas a ver), Marlena (Amor de verano), Yoli Saa (No se me olvida), St. Pedro (Dos extraños) y Roger Padrós (El Temps). A ellas se suma el tema ya conocido y publicado de María Peláe, Remitente. Por el momento, sólo se salvan los temas de Noan, Quique Niza y Lérica.

Por el momento, Televisión Española no se ha pronunciado al respecto, como tampoco hizo cuando se dio a conocer por error el listado con los 16 títulos. Se trata de una situación inédita, que no se había producido en ninguna de las dos ediciones anteriores. Es cierto que la calidad de los audios filtrados no son de una excelente calidad por lo que se podría tratar de las maquetas o los edits de los temas y no de las versiones definitivas de las canciones.

Los motivos de la filtración

Aunque se desconoce aún el origen de la filtración, sí que es cierto que desde hace días varios periodistas de medios especializados al festival de Eurovisión han estado publicando comentarios sobre algunas de las canciones del Benidorm Fest 2024 para crear hype; una estrategia que podría venir directamente de la organización del festival con el objetivo de crear expectación de cara a la presentación de las canciones.

Son muchos los seguidores del festival que apuntan a que la cadena pública podría haber hecho llegar los temas a algunos de estos periodistas para generar expectación en las redes sociales. Basta con que uno de ellos comienza a compartir esas canciones con algún amigo o conocido para que se inicie una cadena incontrolable de comparticiones. Es cuestión de tiempo que lleguen a las redes sociales como así ha ocurrido.