Silencio en el entorno de Juan Ortega después del plantón en su boda a Carmen Otte el pasado 2 de diciembre en Jerez antes de darse el 'sí quiero' tras algo más de 10 años de relación.

Pero mucho se ha hablado sobre los motivos de la 'no boda' del torero con la cardióloga. Se especula con desencuentros entre Juan Ortega y su suegro, que con su 'control excesivo' de la relación habría provocado que las dudas sobre su futuro en común no dejasen de aumentar en el diestro. Pero aquí puede consultar los motivos por los que Juan Ortega no se casó. Precisamente, el padre de Carmen Otte Alba, Miguel Ángel Otte, se ha convertido en uno de los protagonistas de la suspensión 'in extremis' de la boda de su hija con Juan Ortega.

Posible reconciliación

Tras hablarse de una posible reconciliación entre Juan Ortega y Carmen Otte, Juan del Val, amigo íntimo del torero, ha salido a hablar para saber si esto era cierto o no... y lo cierto es que el escritor se mostraba cauto con sus palabras y aseguraba que no tiene por qué dar información al respecto.

El escritor y guionista de 'El Hormiguero' ha confirmado que conversa cotidianamente "con Juan y bueno, pues hombre, es una cosa difícil de llevar", dejaba claro el colaborador de televisión, que con estas palabras aseguraba que ha mantenido el contacto después de la 'no boda'.

Además, el también tertuliano de 'El Hormiguero' explicaba que "yo no tengo mucho que decir sobre este tema", pero que sí que "soy amigo de Juan y he hablado con él pero es que no tengo nada que decir". Por lo que espera que sea el propio torero quien cuente, en caso de querer desvelarlo, lo que ha ocurrido: "Todo lo que él quiera decir, cuando lo quiera decir y le apetezca, si es que le apetece, pues ya lo dirá él".

Eso sí, el colaborador nos adelantaba que "ningún comunicado que tú hagas sobre ninguna cosa evita que la gente se invente otras. Por lo tanto, que hagan lo que quieran... ellos sabrán lo que tienen que hacer".

Una llamada plagada de dudas

El torero no tenía claro que si dar el paso de casarse y ese mismo día llamó al sacerdote que iba a oficiar la boda, que también es amigo suyo y había viajado desde Barcelona para estar con ellos. Juan Ortega le trasladó sus dudas al respecto y el sacerdote le fue claro en su respuesta: si no lo ves claro, no te cases.

Después de hablar con su persona de confianza, el sacerdote Josep Maria Quintana, hizo lo propio con su pareja, la cardióloga Carmen Otte y le trasladó su decisión de no contiuar con la boda mientras ella se arreglaba para celebrar el enlace al que estaban invitadas 500 personas.