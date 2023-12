Es el culebrón de final de año: Juan Ortega dejó plantado en su boda a Carmen Otte el pasado 2 de diciembre, dentro de una ceremonia con unos 500 invitados y que habría costado unos 90.000 euros (una cantidad que habría asumido el torero).

Se especula con desencuentros entre el torero y su suegro, que con su 'control excesivo' de la relación habría provocado que las dudas sobre su futuro en común no dejasen de aumentar en el diestro. Pero aquí puede consultar los motivos por los que Juan Ortega no se casó.

Se rumorea que Miguel Ángel Otte sería una persona muy controladora y habría hecho mella en la relación entre Carmen y Juan, al recriminar incluso al torero que hubiese tardado tanto en pedirle matrimonio a su hija -"tanto no la querrás" le habría reprochado- y al haber impuesto cómo tendría que ser su boda, además de insistir en convertirse en el apoderado de su yerno.

Pero pocos saben realmente lo que pasó, surgiendo diferentes teorías que darían explicación a la sorprendente decisión del torero de dejar plantada en el altar a su pareja desde hace una década y se ha convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días.

Si hace unos días veíamos por primera vez al padre de Carmen Otte de lo más molesto ante las cámaras, hoy le vemos explotar contra la prensa al ser preguntado por su hija y por la situación tan delicada en la que se encuentra tras las polémica por su 'no boda'. Miguel Ángel Otte ha mostrado su peor cara y ha demostrado su carácter al escuchar el nombre de Juan Ortega.

La defensa de Juan del Val

Desde hace unas semanas, la situación que vive la familia Otte es complicada. También para los más allegados del torero, que también están sufriendo la exposición mediática que están teniendo después de que Juan dejase plantada en el altar a la que iba a ser su mujer.

Incluso Juan del Val ha salido en defensa del torero: "He hablado con él varias veces" ha confirmado en el programa 'Vamos a ver' -desmintiendo así que esté aislado como se ha dicho- asegurando que "todo sin excepción" lo que se ha dicho sobre la 'espantá' del torero es "mentira". "Lo que ha hecho desde fuera puede sorprender" pero tiene "bastante que ver con la coherencia" y es "la explicación más simple"

La primera reacción

Miguel Ángel Otte se mostraba de lo más molesto al preguntarle si su hija se ha reconciliado con el diestro: "¡No moleste!". El padre de Carmen parece que no le ha sentado nada bien la noticia que apunta a que el torero y la médica se habrían dado una segunda oportunidad después del plantón en el altar.

Sin querer pararse con la prensa, Miguel Ángel incluso sacaba su móvil para grabar a la reportera ante la insistencia de esta por la situación en la que se encuentra su hija: "No, si no me vas a molestar, te voy a molestar yo a ti".

De esta manera, sigue siendo toda una incógnita saber en qué punto se encuentra la relación de su hija con el torero después de que hace dos fines de semana su boda se cancelase por las dudas que le entraron a Juan.

Los motivos

¿Pero realmente qué ha pasado entre el torero y la cardióloga jerezana?¿Cuáles son los motivos de la cancelación de su enlace 'in extremis'?¿Por qué una pareja que llevaba diez años de relación y tres años viviendo juntos y minutos antes de cruzar el altar todo se paró sorprendentemente?

Una llamada plagada de dudas

El torero no tenía claro que si dar el paso de casarse y ese mismo día llamó al sacerdote que iba a oficiar la boda, que también es amigo suyo y había viajado desde Barcelona para estar con ellos. Juan Ortega le trasladó sus dudas al respecto y el sacerdote le fue claro en su respuesta: si no lo ves claro, no te cases.

Después de hablar con su persona de confianza, el sacerdote Josep Maria Quintana, hizo lo propio con su pareja, la cardióloga Carmen Otte y le trasladó su decisión de no contiuar con la boda mientras ella se arreglaba para celebrar el enlace al que estaban invitadas 500 personas.