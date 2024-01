Olvido Hormigos (52) se volvió a sentar este viernes 12 de enero en un plató de Telecinco. Lo hizo en una entrevista concedida al nuevo espacio nocturno de corazón presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. La exconcejala socialista de Los Yébenes (Toledo), popularizada a su pesar por la filtración de un vídeo sexual enviado a un futbolista, recordó cómo vivó los momentos de mayor atención mediática, con el programa 'Sálvame' a la cabeza.

La exconcejala desveló en la entrevista anteriormente grabada que uno de los momentos más duros fue cuando acudió a la comisaría a denunciar la difusión del mencionado vídeo y entendió que tenía que contar lo ocurrido a su marido: ‘’Cuando se lo dije se decepcionó un montón’’, reveló Hormigos.

En otro de los momentos más duros de su relato Hormigos contó que aquel episodio de alcance nacional sigue "clavado muy hondo" en su memoria, y habló sobre los pensamientos más oscuros de aquellos días: "No quería salir de la cama, ni vivir. Pensé en tomarme unas pastillas y no despertar, pero no lo hice. Yo no me perdono y no creo que me pueda perdonar nunca", narró Hormigos en 'De viernes'.

Modificación del Código Penal

El caso de la expolítica toledana quedó impune, dado que la Justicia no apreció un delito contra la intimidad. Entonces para que fuese delito se exigía que hubiese robo o apropiación ilícita de los datos íntimos. Sin embargo, casos como el de Hormigos terminaron motivando una reforma del Código Penal en 2015, por la que se empezó a castigar con penas de entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.