Wanda Nara ha contado la primera noche de pasión con el futbolista Mauro Icardi. La empresaria argentina no ha tenido reparo en profundizar en su intimidad en una entrevista concedida a su hermana Zaira en el programa ‘Rumis’, dentro del ciclo ‘La casa del streaming’.

En esta conversación, en la que se sincera plenamente sobre sus inicios con el futbolista del Galatasaray Spor Kulübü de la Superliga de Turquía cuando todavía estaba casada con el también futbolista Maxi López. La empresaria incluso da detalles de cómo fue su primera noche de pasión con su actual marido y padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

“Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres”

“Escuchen la historia porque es mortal”, dice Wanda Nara. “Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía”, continúa relatando en ‘Rumis’.

La modelo desvela que sus primeros encuentros con el jugador del Galatasaray ocurrieron en su “departamento de soltero”. “Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas”, añade sin dejar atrás ningún detalle.

¿Por qué no fichó por el Madrid?

En 2021, el Real Madrid tenía en radar al goleador argentino, aunque finalmente desistió de contratarlo debido a los escándalos públicos que tenía con Wanda Nara. Supuestas infidelidades, mensajes explosivos en las redes sociales y mucha repercusión generaron una imagen negativa en él.

En aquel momento trascendió que para el Merengue, Icardi tenía un 'entorno peligroso' debido a los problemas matrimoniales con la modelo. Entre medio, ambos se pelearon y se reconciliaron en más de una oportunidad, aunque ahora siguen juntos en medio de un contexto difícil para la pareja porque Wanda está atravesando una leucemia.