La esperada lista que realiza cada año el diario The New York Times con sus 52 Places to Go in 2024, manda a los turistas ávidos de nuevas sensaciones a nuestra ciudad. Valencia figura orgullosa con otros lugares como Paris, Maui (Hawai), Nueva Zelanda, Singapur o Ginebra. Sean todos los turistas bienvenidos. Hay agoreros que dicen que es peor tener la ciudad llena de gente, y que así estamos la mar de tranquilos.

Como llevo toda la vida pasando las vacaciones en Málaga, y he visto la evolución tan increíble que ha llevado en cuanto a la llegada de visitantes, he de reconocer que mis amigas de allí me comentan que se han tenido que comprar una moto porque es imposible no ya aparcar, sino llegar al centro. El alquiler y la venta de pisos está disparado y no hay vivienda a la que puedan optar los trabajadores de la Costa del Sol. Para que esto no se replique aquí, nuestra recién estrenada Alcaldesa, María José Catalá -a la que me encantaría entrevistar en estas páginas-, trabaja duro, y estos días promociona la gran elección de Valencia como Capital Verde Europea 2024, un título que la localidad se ha ganado «gracias a su ambiciosa estrategia de sostenibilidad», según afirmó el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius.

Bar Maipi

Y es curioso ver cómo cada vez que vuelvo al bar Maipi, restaurante de referencia en Ruzafa de periodistas, deportistas y políticos, comparto barra con más extranjeros. Y precisamente Maipi está celebrando sus cuarenta años ofreciendo las mejores tapas y el producto más fresco, mucho de él comprado en el Mercado Central como chuletitas, solomillos o esos deliciosos ajos tiernos… Gabi Serrano y su mujer Pilar Costa han trabajado duro y han conseguido ser un restaurante de referencia en Valencia tanto por la excelencia del producto como por ser un local donde encontrarte con celebs valencianas.

Siempre me ha gustado ir por lo bien que se come, porque es un espacio pequeño y te sientes como en casa. Yo soy de barra, pero las veces que me he sentado en sus mesas, gozas de un ambiente íntimo y puedes chupetear las gambas con intimidad. Las mesas están muy juntas, tanto que incluso podrías seguir la conversación de los de atrás. La barra es gloria bendita porque ves el mostrador con el producto de primera y siempre está Gabi con su sonrisa escondida atento a todo lo que se te pueda ocurrir para servirlo raudo y veloz. Pilar, al fondo, disfruta viendo funcionar el local y trabaja concienzudamente en la cocina. Y hasta allí, hasta la calle Mestre Josep Serrano se acercaron recientemente amigos y familiares para celebrar esta exitosa trayectoria: los hermanos García del Moral, Óscar Nácher -co founder de Join Contract, empresa valenciana especializada en servicios de construcción, equipamiento y reforma llave en mano del sector hotelero-; Mario Mariner y María Cosín, David Marco; Esther Serrano, Mayte García-Salom, Silvia Mompó, María Balaguer y Maca Catalán.

Amigos de la hostelería valenciana como Rausell; Can Luca, en la Patacona; La Sorpresa, Pilsener, Leixuri, Heineken, Pierola, Sommelier Express y Morató.

También acudieron Andrés Morell, Maribel Puche, Esther Cuesta, Quique Calabauig, Fran Rogero, María Serrano, Társilo Piles, José Ayora, Pablo Romá, Alejandro García-Salom, José Manuel Jaraiz, Ramón Higón, Jesús Sáiz y Manolo Peris.

Y del mundo del fútbol y la prensa Quique Sánchez Flores, Voro González Marco, más conocido como Voro; David Rangel Pastor (Delegado del Valencia) ; Pablo Rodríguez (mano derecha de Unai Emey,que no pudo asistir); Ricardo Arias (jugador leyenda del Valencia); Jesús Paredes (ha sido mano derecha de Luis Aragonés y Alfredo Di Stéfano) y el gran Paco Lloret (periodista deportivo).

Y otros que también saben dónde hay que ir a disfrutar de un rato en buena compañía son el gastrónomo Pedro G. Mocholí y sus amigos, el constructor Ángel Massa y el farmacéutico Nacho Castejón. Les habían llamado de Bodegas Seguí para catar unas nuevas añadas de vinos. «Es un sitio agradable, se está a gusto y hacen unos boquerones maravillosos» nos cuenta Pedro.

Nos vemos en los bares, Lamarquesa Rockets.