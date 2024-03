"JOMO": El placer de decir 'no' sin miedo

Llega el fin de semana, y tras cinco largas jornadas de estudio o trabajo, la mayoría de la población busca llenar sus agendas con planes de ocio junto a sus amigos o familiares y, así, capturar los momentos para, posteriormente, compartirlos en sus redes sociales. Salir de fiesta, tomar una copa en un bar o ir al cine son sólo algunas de las decenas de actividades que se pueden hacer durante estos días. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos planes no son nada apetecibles, por lo que pueden generar una ansiedad social en muchas personas que no saben negarse a ellos. "No queremos quedarnos sin hacer nada, por lo que no paramos de hacer cosas, aunque no estemos a gusto", señala la psicóloga valenciana Karina Spaccapietra. Este temor generalizado a perderse las actividades se califica como FOMO ("fear of missing out").

Sin embargo, en los últimos meses, ha llegado un nuevo fenómeno que pretende desbancar al FOMO. Concretamente, el nuevo término acuñado es el JOMO ("Joy of missing out") y significa todo lo contrario. En pocas palabras, podría definirse como el placer de perderse las cosas. Aunque suene extraño, consiste en hacer aquellas actividades que realmente se desean, sin depender de la aceptación del resto. "Evitamos estar solos y siempre estamos haciendo planes y compartiendo fotografías, pero también es bueno no tener planes", reconoce la experta, que lamenta que "intentamos huir de emociones negativas y del aburrimiento, por lo que miramos el móvil veinte veces al día para estar siempre conectados".

Trabajar las emociones

Ante esta situación, los psicólogos recomiendan trabajar con las emociones y aprender a poner límites. "Es importante escucharse a uno mismo y mirar hacia dentro", explica la experta valenciana, Nuria Font. En este sentido, las personas deben trabajar "desde la base". "Anticipamos lo que creemos que va a pasar, por lo que hay que trabajar los miedos y evitar pensar que vamos a quedarnos solos o nos van a rechazar por decir que no", explica.

Por su parte, Spaccapietra recomienda centrarse en las cosas positivas, por lo que, en sus palabras, "podemos apuntarnos lo bueno que nos pasa y que nos apetece hacer cada día". En este sentido, reivindica la importancia del autocuidado y recomienda practicar actividades que "nos hagan sentir seguros", además de "tolerar la soledad y el aburrimiento".

Desarrollo en la adolescencia

Ambas psicólogas ponen el foco en la adolescencia. "Ahí se empieza a desarrollar nuestra forma de ser y se preocupan por el qué dirán", indican ambas. Sin embargo, no se trata de una problemática protagonista en estos tramos de edad, sino que "pasa en casi todas las edades".

El auge y la exposición de las redes sociales también supone un problema. "Las fotos que vemos en estas plataformas hacen que consideremos atractivos los planes con mucha gente", afirma Font. Ante esta situación, Spaccapietra recomienda que "las relaciones sociales sean realistas y no queden sólo en un postureo".

Esta situación puede afectar a la salud mental. "Entramos en un conflicto de valores y, por eso, nuestro cuerpo nos manda señales de ansiedad, estrés o tristeza", concluye Font, quien recomienda buscar ayuda ante estos casos.