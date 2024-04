Vídeos para acompañar a las embarazadas desde el primer latido al primer llanto del bebé

¿Cuánto peso se debe aumentar durante el embarazo? ¿Se deben evitar las relaciones sexuales durante ese período? ¿Cuáles son los beneficios que comporta el deporte? ¿Qué papel ejerce el padre a lo largo de esos nueve meses? Estas son sólo algunas de las dudas que se plantean las mujeres tras conocer que están embarazadas. La felicidad, en muchas ocasiones, llega acompañada de muchas dudas y temores. Ante esta situación, la influencer valenciana Gemma Marín, licenciada en Enfermería, ha creado la videoguía "NineMONTHS" para informar y ofrecer un acompañamiento cercano y práctico a las madres primerizas y a las que ya tienen experiencia.

Marín recuerda que la idea surgió después de convertirse en madre y mudarse de Estados Unidos a València. "Me di cuenta de las dificultades a las que nos enfrentamos y, por eso, decidí poner en marcha estos vídeos", explica. La influencer lamenta que todas las guías que existen en torno a los embarazos son escritas. "No hay ninguna guía en la que una mujer se ponga delante de una cámara, te mire a los ojos e intente tranquilizarte. Quiero demostrarles que, aunque todo no sea bonito durante esos meses, merece la pena", indica. En este sentido, "NineMONTHS" pretende acompañar a las mujeres y reivindicar que no están solas a lo largo del proceso. "Mi objetivo es ayudarlas desde el primer latido del bebé hasta el primer llanto, resolver sus dudas y los miedos que surgen", afirma.

Voces expertas

La videoguía cuenta con la participación de otros expertos certificados en diversas áreas relacionadas con el embarazo y la maternidad, que intentan proporcionar soluciones prácticas a dudas concretas. Así, Marín ofrece más de once horas de contenido audiovisual en el que se aborda la salud física y mental, la preparación del parto o la crianza del bebé. Entre ellos, se encuentran la fisioterapeuta Estela López, la psicóloga Sam Lipquin, la sexóloga Sonia Encinas, la nutricionista Natalia Sevilla, la matrona Marina Trigos, el especialista en crianza y educación Ares González o el educador infantil Rubén Rodríguez. "Hablamos sobre temas que suelen pasar desapercibidos en otros manuales como puede ser la sexualidad desde una perspectiva feminista", indica.

Doble experiencia

Marín no sólo cuenta su experiencia como madre, sino también como enfermera. "Cuando entras a una habitación del hospital, ves cómo lo están haciendo los padres o el miedo que tienen a que le pase algo al bebé. La mayoría de temores y dudas se repiten", reconoce la influencer, quien recalca la importancia de la pareja en estas situaciones. Explica: "Algunos vídeos van dirigidos a ellos, ya que su papel es fundamental desde el momento en el que se queda embarazada".

Aunque la videoguía ya está en funcionamiento, la valenciana pretende ampliarla durante los próximos meses para ofrecer una experiencia completa. La idea es ofrecer conferencias en vivo con expertos destacados en el campo de la obstetricia, la psicología perinatal o la nutrición, traducirlo a otros idiomas y añadir una guía postparto. "Quiero ir más allá porque las cosas básicas las aprenden en poco tiempo, pero no se trabaja la salud mental o las emociones de la madre", concluye.

