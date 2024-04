Coloreando abriles

Abril llega a Valencia con la alegría propia de la primavera y con nuestra luz del sol tan espectacular que da color a la vida. Casa Decor 2024, la gran plataforma de interiorismo, diseño y tendencias ha inaugurado en Madrid un año más y allí tenemos a Sigfrido Serra llevando nuestra energía hasta el Espacio Hager, que ha diseñado. Suena la música en el bautizado como 'Club X' donde la arquitectura orgánica y las curvas te envuelven en una danza que te transporta a los años 70’. El interiorista ha creado un lugar para disfrutar del espíritu pop, donde la cromática predominante es el blanco y el azul presentes en la arquitectura, dando continuidad a los volúmenes. “El color azul es fuerza y diversión, además me une a Hager pues es su color corporativo, y a mí personalmente me recuerda al cielo de mi tierra, Valencia”, nos cuenta Sigfrido. Destacan los complementos decorativos que elevan el cuidado por el detalle -como decía Mies van der Rohe “Dios está en los detalles”- de la firma valenciana The Masie que son un claro ejemplo de artesanía, diseño y glamour.

La diseñadora de moda Silvia Navarro que lidera el mercado de fiesta en España con sus colecciones para invitada, novia y ceremonia ha elegido Valencia para presentar su nueva colección ‘En Flor’, un homenaje a las labores manuales y al trabajo de las modistas y costureras de la compañía, que desde su taller propio en el Parque Empresarial de Elche, confeccionan a mano cada uno de sus vestidos, conscientes de la importancia de cada puntada. Silvia cuenta con boutique en la calle Jorge Juan. “La primavera es tiempo de florecer. Al igual que renace la naturaleza, es momento de renacer nosotras también. Demos paso a la alegría y al buen humor que otorgan belleza a quien los posee.” El valor de los trabajos artesanos es incalculable y especialmente para ella, el de su equipo. Por esto invitó a algunas de sus clientas valencianas a un taller de bordado a punto de cruz impartido por la buscada artista Raquel Rodrigo de Arquicostura Studio -que une arte, diseño, tradición y contemporaneidad, lo artesanal y lo industrial- a bordar una preciosa flor.

Otro evento destacado de esta semana ha tenido lugar en la Universidad Politécnica, donde el chef Ferran Adrià que revolucionó el mundo de la gastronomía, y la revista norteamericana Time lo incluyó en la lista de los 100 personajes más innovadores del mundo en el año 2004, ha pasado por aquí para compartir su experiencia en innovación y metodologías de investigación en una conferencia titulada “Imaginémonos: 100 años de innovación”. Pablo Lozano, CEO de Valencia Club Cocina fue el encargado del servicio de catering. Este evento se enmarca en la celebración del centenario de Telefónica y ha sido organizado por la Red de Cátedras Telefónica, en el caso de la UPV, por la Cátedra Smart-IA del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN).

Una paella para celebrar el cumpleaños

Susana Remohí y Leo Marín han ofrecido una magnífica paella a sus amigos para celebrar su cumpleaños. Entre los invitados estaban Rafael Estevan, jefe de Cirugía Digestiva del IVO, Juani Catalá Cerdán; el psicólogo Francisco Bou, Encarna Expósito, Roberto Peris, Ana Mascarell y el gran presentador, Ximo Rovira.

La Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, en colaboración con la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR), ha presentado hoy el nuevo ciclo Los conciertos del huerto, una iniciativa de carácter benéfico en un lugar histórico que albergará una actuación el tercer domingo de cada mes protagonizado por relevantes formaciones y solistas, y que pretende contribuir a enriquecer la agenda cultural de Valencia.

En el acto de presentación han participado José Eduardo Puertes Pérez, presidente de la Cofradía de San Jerónimo, Alberto Catalá, vicepresidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Carles Subiela, presidente de ESMAR, Alejandro Monzonís, vicepresidente de ESMAR, y Jose Luis Pérez, presidente del Ateneu Musical d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria; que han explicado las características de este proyecto que dará comienzo con el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica Primitiva de Llíria, dirigida por Juan José Aguado, y los músicos de ESMAR, Sergi Torres y Aarón Ruiz como trompetas solistas y Jesús Parejo como contrabajo solista, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, el domingo 21 de abril a las 11h.

