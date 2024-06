Aprobada la nueva selectividad: un solo modelo de examen para cada materia y más competencial

La nueva prueba de acceso a la universidad (PAU) contempla un único modelo de ejercicio para cada materia y, pese a permitir elegir entre varias preguntas o tareas, ello no implicará la disminución del número de competencias evaluadas en el examen: en ningún caso "la opcionalidad" significará estudiar menos temario.

Es una de las novedades que traerá la próxima convocatoria de la PAU de cara a junio de 2025, aprobada hoy en Consejo de Ministros, que acaba con el modelo instaurado a consecuencia de la irrupción de la pandemia en 2020 y su impacto en los centros educativos. El examen se hizo algo más fácil gracias a que el alumnado podía elegir entre muchas preguntas y descartar otras muchas.

La nueva prueba, que se adapta a la última reforma educativa (ley Celaá o Lomloe), continuará modificándose de forma gradual hasta el 2028 para que sea más competencial (menos memoria y más saber hacer y aplicar lo aprendido).

Características de los ejercicios

Habrá un único modelo de ejercicio para cada materia. Los ejercicios de cada materia estarán estructurados en diferentes apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas.

Se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas, lo que no implicará en ningún caso la disminución del número de competencias evaluadas; es decir, la opcionalidad no implicará poder estudiar menos temario.

En cuanto al tipo de respuestas, algunas requerirán respuestas cerradas; otras, semiconstruidas y otras, abiertas. En cada uno de los ejercicios, la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida deberá alcanzar como mínimo el 70%.

El número total de preguntas o tareas a resolver debe adecuarse a la duración total del ejercicio. Se tendrá en cuenta que el alumnado necesitará dedicar un tiempo significativo tanto a la lectura y al análisis de la posible documentación aportada (auditiva, gráfica, textual, etc), como al diseño de la estrategia para la resolución de las preguntas o tareas planteadas.

Los ejercicios se contextualizarán en entornos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos. Preferentemente en entornos próximos a la vida del alumnado.

Para su resolución, el alumnado deberá demostrar creatividad, capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez.

Duración de la prueba

Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a tener más tiempo.

Entre ejercicios consecutivos habrá un descanso mínimo de 30 minutos.

Criterios de corrección

Para cada ejercicio, deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados por las comisiones organizadoras de la prueba.

En todos los ejercicios los criterios de calificación y corrección incluirán, entre otros, parámetros que permitan valorar aspectos como la adecuación a lo solicitado en el enunciado, así como la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación. En aquellos ejercicios en los que las preguntas o tareas propuestas requieran la producción de textos por parte del alumnado, la valoración correspondiente a los aspectos de coherencia y ortografía no podrán ser inferior a un 10% de la calificación de la correspondiente pregunta o tarea.

Estructura de la prueba

Prueba de acceso:

a) Lengua Castellana y Literatura II.

b) Historia de España o Historia de la Filosofía, a elección del alumnado.

c) Lengua Extranjera II. Podrán elegir entre: alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

d) La materia específica obligatoria de 2.º de Bachillerato de la modalidad y, en su caso, vía cursada.

e) Lengua Cooficial y Literatura II (en las comunidades con más de una lengua oficial).

Quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de:

Hasta tres materias de modalidad, cursadas o no, a elegir por el alumno. O la materia común no realizada en el acceso (Historia de España o de la Filosofía) y hasta dos materias de modalidad, cursadas o no, a elegir.

En cualquiera de las dos posibilidades anteriores el alumno podrá examinarse de una segunda lengua extranjera (por tanto haría hasta 4 exámenes).

Las materias elegidas para la admisión deberán ser distintas a las correspondientes a la prueba de acceso.

Puede haber exenciones para realizar la prueba de Lengua Cooficial -lo deben regular las comunidades autónomas-.

Número de exámenes

En las autonomías sin lengua cooficial, el alumnado realizará como máximo 8 ejercicios: 4 en el acceso, más 4 (o menos) en la admisión.

En las comunidades con lengua cooficial, el alumnado realizará como máximo 9 ejercicios: 5 en acceso más 4 (o menos) en la admisión.

Calificación de la prueba

Cada ejercicio de la prueba de acceso se calificará de 0 a 10 puntos. No hay nota mínima por ejercicio para realizar la media aritmética.

La calificación se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los (4 ó 5) ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales. La nota mínima debe ser un 4.

La calificación de acceso a la universidad se obtiene de la suma del 60% de la nota media de Bachillerato y el 40% de la calificación de la PAU. La nota mínima debe ser un 5.

La calificación de admisión a la universidad se obtiene sumando la calificación de la PAU y las calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.

El alumno/a tiene derecho a mejorar la calificación obtenida en cualquiera de estos ejercicios tantas veces como quiera, repitiendo los ejercicios que desee, o presentándose a otras materias diferentes.

Uso de materiales

El alumnado podrá hacer uso de documentos o herramientas auxiliares, tales como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas. El uso de este material estará, en todo caso, condicionado a las características de cada materia y a los criterios de evaluación aplicables.