Sis municipis de la Comunitat Valenciana (Betxí, Castelló de Rugat, Guadassuar, Pedreguer, Quart de Poblet i Xàtiva), després que el Fons Valencià per la Solidaritat activara el protocol d’actuació per a l’acció humanitària d’emergència per a les víctimes del conflicte bèl·lic a Ucraïna, han realitzat una aportació econòmica extraordinària a l’entitat municipalista per a fer front a la crisi humanitària, la qual ascendeix a un total conjunt de 18.250 euros. Estos recursos es destinaran a finançar un projecte presentat per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) al Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE), el qual té com a objectiu aprovisionar d’articles bàsics d’emergència al voltant de 2.000 persones refugiades fugides de l’emergència a Ucraïna, i que actualment es troben a països limítrofs o pròxims al conflicte bèl·lic com ara Polònia, Romania, Eslovàquia, Moldàvia o Hongria. Amb estos articles bàsics que s’aportaran -els quals se centren en sacs de dormir especials i mantes tèrmiques aptes per a les temperatures extremes que es viuen a l’est en hivern, així com kits d’higiene bàsics que contenen raspall i pasta de dents, tovalla i sabó- es pretén pal·liar necessitats sociosanitàries bàsiques.

L’aportació extraordinària dels municipis de la Comunitat Valenciana garanteix la continuïtat, mitjançant els recursos ordinaris, en l’execució dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament que el Fons està executant en l’actualitat als països del sud, i que, malgrat la crisi humanitària a Ucraïna, necessiten el continuisme de la màxima col·laboració del municipalisme valencià solidari per a garantir un desenvolupament humà, sostenible, just i equitatiu.

La posada en marxa de la captació extraordinària de recursos econòmics naix d’un acord del CAHE, òrgan del qual el Fons Valencià és membre cofundador, per a mitigar la crisi humanitària provocada per la invasió russa a Ucraïna i donar resposta a les necessitats mitjançant propostes de les ONGD i agents socials que treballen sobre el terreny dels diferents països afectats de l’est d’Europa, i entre les quals es troba ACNUR. Des del Fons es recalca la importància de canalitzar els recursos d’acord amb les necessitats i de manera coordinada i ordenada, amb els objectius de no col·lapsar l’ajuda humanitària i donar, per tant, respostes òptimes a aquesta gran crisi. Així mateix, l’entitat municipalista per la solidaritat subratlla la importància de continuar treballant per un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible arreu del món, atenent alhora les situacions extremes com l’actual a Ucraïna, valorant també el gran caràcter solidari que constantment demostra el municipalisme valencià.

Cepaim busca habitatges per a acollir refugiats

Quasi tres milions de persones refugiades han eixit d’Ucraïna fins al moment. Entre elles, almenys mig milió de xiquets i xiquetes. Per a coninuar amb la seua labor d’acolliment, Fundació Cepaim ha tret la campanya «Ucraïna necessita LA TEUA ajuda: #*TúyTúSomosMás» en la qual demanen la col·laboració ciutadana per a donar suport a la seua labor. Sol·liciten la col·laboració de particulars i empreses per a trobar habitatges, cases, pisos, albergs, hotels en règim de cessió o lloguer per a ajudar a allotjar a les persones refugiades que estan arribant d’Ucraïna.