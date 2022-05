Càritas València ha publicat en la seua pàgina web una mostra fotogràfica amb motiu del seu 60 aniversari que alberga imatges des dels primers anys de la institució, en els anys 40 del segle passat, fins a l’actualitat.

Agrupades per dècades, des de 1944, any en què es crea el Secretariat Diocesà de Caridad en la diòcesi de València i es promou la creació dels Secretaris parroquials que comencen a difondre’s per la diòcesi, la mostra inclou fotografies de la Tómbola de Caridad, creada pel bisbe Marcelino Olaechea també en els anys 40 del segle passat, fins a incloure la celebració del 60 aniversari, en els anys 2021 i 2022.

De la mateixa manera, es poden veure fotografies de les primeres colònies infantils organitzades per la diòcesi, en les quals participaven xiquets i xiquetes de famílies amb escassos recursos econòmics i alguns vinguts de Centreeuropa després de la Segona Guerra Mundial; de l’Escola Agrària de Sant Marcel·lí o en el centre de colònies del mateix nom, les instal·lacions del qual es convertirien, més endavant, en l’actual residència de majors de la Fundación San Antonio de Benagéber. Així mateix, es mostren imatges dels primers projectes diocesans per a persones migrants o sense llar, de la creació de l’Escola de Formació del Voluntariat, en els anys 90 o la posada en marxa de la Fundación Arzobispo Miguel Roca – Proyecto Hombre.

Cáritas València està celebrant, entre juny de 2021 i juny de 2022, el seu 60 aniversari amb diverses accions i activitats entre elles homenatges al seu voluntariat i a les empreses col·laboradores, conferències, taules redones i una celebració en la Catedral de València el mes de desembre passat.