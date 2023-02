Anar al banc pot suposar una barrera per a diferents col·lectius: un d’ells és, sens dubte, les persones sordes i amb problemes d’audició. Davant esta barrera, l’entitat financera valenciana Caixa Popular ha implantat un nou servei de vídeo interpretació en llengua de signes en tota la seua xarxa d’oficines; en són més de 75 situades a les províncies de Valencia i Alacant.

La posada en marxa d’este servei és una mostra del compromís de Caixa Popular per avançar en la inclusió financera i garantir que les persones sordes reben l’atenció cinc estreles que identifica a l’entitat, sense diferències entre els seus clients.

El nou servei de vídeo interpretació en llengua de signes s’ha implantat gràcies a una aliança amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD), i es duu a terme a través de la plataforma «Svisual», que compta amb intèrprets en temps real de forma totalment confidencial per facilitar l’atenció de l’entitat als seus clients.

Les persones sordes o amb discapacitat auditiva seran ateses amb el suport d’aquest servei en les mateixes condicions que qualsevol altra persona, durant tot l’horari habitual d’obertura de l’oficina, tant als matins com a les vesprades, i sense necessitat de sol·licitar cita. Este col·lectiu podrà presentar-s’hi a les instal·lacions de Caixa Popular sense cap mena d’inconvenient ni requisit addicional.

Inclusió financera per a tots

La cooperativa valenciana s’ha caracteritzat sempre per «ser una banca pròxima, amable i amb vocació, escoltant els problemes i necessitats dels clients de primera mà i oferint-los solucions adequades a les seues necessitats», expliquen des de la cooperativa.

Gràcies al seu compromís amb les persones i amb l’entorn, s’ha implicat en multitud de projectes que contribueixen a dinamitzar i millorar a la societat valenciana, destinant prop de dos milions d’euros en 2022 a iniciatives d’impacte social a la Comunitat Valenciana, sense oblidar el seu treball de col·laboració amb més de 1.000 organitzacions.

A més a més, l’entitat compta amb el projecte «Sense Barreres», que té com a objectiu contribuir a la inclusió de les persones amb discapacitat. Per a este fi, disposa d’un fons d’ajudes de 10.000 euros per a impulsar la realització de projectes que treballen per la igualtat d’este col·lectiu i promoure, també, la seua inclusió.

Amb el nou servei de vídeo interpretació, que instal·larà en més de 75 oficines, Caixa Popular aposta per l’accés al sistema financer de les persones sordes, contribuint a la seua inclusió financera i millorant la seua independència i qualitat de vida.