Caixa Popular ha posat en marxa per segon any consecutiu la Convocatòria d’Ajudes «Sense Barreres». Unes ajudes amb un fons de 10.000 euros per a la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat.

Dimarts que ve 9 de maig a les 19 hores se celebrarà en Bombes Gens Centre d’Art (Av. Burjassot, 54 de València) l’acte de lliurament dels premis als quatre projectes finalistes. Estarà conduït per la presentadora valenciana Carolina Ferre i a més tindrà lloc la inspiradora xarrada «Una mirada a través dels sentits» a càrrec de Claudia Piqueres i l’actuació de la Coral Allegro ONCE València.

Durant l’esdeveniment, les associacions explicaran el seu treball i el projecte al qual es destinarà l’ajuda, a més de contar com han millorat la vida de les persones a través de les seues organitzacions.

Entre els més de 60 projectes que s’han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l’entitat, han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia.

El projecte amb el número més elevat de vots i que ha resultat guanyador és «IDINEA» de la Nostra Veu Associació per la Diversitat Funcional. Aquesta iniciativa, premiada amb 5.000 euros, se centra en el diagnòstic i intervenció amb xiquets de 3 a 18 anys amb trastorn de l’espectre autista per a facilitar les seues habilitats socials, la comunicació i els problemes de conducta.

El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000 euros, és «Vida independent» d’Associació Asperger València - TEA, un programa integral i individual per a persones amb síndrome d’Asperger des dels principals àmbits de la vida: autonomia personal, mercat laboral i relacions socials.

Finalment, el tercer i quart finalistes rebran 1.000 euros cadascun i són el projecte «Oci per a tu, oci per a mi» de Associació Tots Junts Podem, basat en activitats d’oci destinades a joves amb discapacitat intel·lectual per a desenvolupar l’autonomia i l’autogestió del seu temps lliure, mantenint relacions d’igual a igual amb altres joves, i el projecte «Family Care» de Associació Afectats Dany Cerebral Adquirit, Cerebrum que té com a objectiu oferir a les famílies amb dany cerebral adquirit formació educativa i recursos per a fer costat a la recuperació física, emocional i cognitiva des de les seues llars a través d’una plataforma e-learning.

Caixa Popular segueix un model de banca social, solidària i de proximitat i té com a missió ser l’entitat financera valenciana amb més implicació i impacte social. La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte Sense Barreres, que integra diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones com el concurs de fotografia Sense Barreres en col·laboració amb Cocemfe o l’aliança amb la Fundació Llevant UD per a impulsar l’esport inclusiu.

Des de la cooperativa treballen per a contribuir en aquesta generació de valor social duent a terme accions de sensibilització per la igualtat, buscant aliances amb associacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual o física o dissenyant productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d’aquestes associacions i de les famílies que hi ha darrere, entre altres iniciatives.