Creu Roja Espanyola continua fent costat a les Societats Nacionals de la Creu Roja afectades pel conflicte a Ucraïna, des que esclatara la crisi humanitària el 24 de febrer de 2022. Mostra d’això, és la materialització en un enviament de 7 nous vehicles especialitzats d’emergències: quatre clíniques mòbils, dos centres mòbils d’operacions i un furgó mixt, que milloraran la capacitat de resposta davant emergències de la Creu Roja Ucraïnesa i reposaran les de països veïns com Hongria i Polònia. Estos mitjans se sumen als enviats amb anterioritat per a reforçar les capacitats logístiques compostes per dos vehicles de rescat, quatre tot terreny, quatre furgons mixtos i un centre mòbil d’operacions. A més, està previst l’enviament de dos centres mòbils d’operacions a Ucraïna el mes d’octubre.

A Ucraïna, 18 mesos després de l’inici del conflicte, els enfrontaments i la destrucció d’infraestructures continuen causant víctimes i provocant desplaçaments de població. Les necessitats humanitàries són especialment greus entre els qui romanen en les seues llars en les zones de conflicte i entre les persones desplaçades a nivell intern. Els equips de rescat de les Societats Nacionals de la Creu Roja van ser claus en l’inici de l’operació, tant dins d’Ucraïna com en els punts fronterers. Milers de voluntaris i voluntàries van acudir a la crida de la Creu Roja, unint-se als centenars de membres dels equips de rescat per a fer tasques de tota mena: des de cerques de persones a intervencions sanitàries, psicosocials o lliuraments de productes de primera necessitat, entre altres.