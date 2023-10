La plataforma Pobresa Zero, integrada per més de 180 ONGD, entitats socials, sindicats i universitats per a exigir un canvi de sistema que permeta acabar amb les desigualtats globals, presenta hui en roda de premsa la seua campanya d’enguany amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa. L’acte tindrà lloc en l’Umbracle del Jardí Botànic de la Universitat de València, a les 10 hores.

Concretament, durant la convocatòria s’informarà sobre les reivindicacions i les activitats de la campanya d’enguany sota el lema #CapPersonaEnrere, evidenciant que el funcionament del sistema vigent genera problemàtiques globals que deixen a molta gent en situació de desavantatge i vulneració a tot arreu del món. En aquest sentit, s’oferiran dades sobre pobresa a nivell global, estatal i autonòmic, i s’explicaran les solucions que es proposen des de la plataforma per a acabar amb les desigualtats globals actuant des de l’àmbit local. A més a més, es compartiran testimoniatges reals que exemplifiquen les greus conseqüències d’aquestes desigualtats en diferents parts del món. Per a això, es comptarà amb la participació de representants del Rectorat de la UV, de Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD), de Maite Puertes, portaveu de la plataforma en la Comunitat Valenciana, de representants de la Xarxa Centreamericana en Solidaritat amb les Treballadores de la Maquila (Redcam), i de Stranler López, defensor dels Drets Humans i del Territori a Colòmbia. Des de Pobresa Zero, animen també a tota la població a participar en la manifestació massiva convocada a València per al dissabte 21 d’octubre, que eixirà a les 18.30 hores de la Plaça Alfons el Magnànim. En el marc de la convocatòria, es desenvoluparan diferents activitats i mobilitzacions en altres ciutats de la Comunitat Valenciana. Entre elles, la inauguració del Màster de Cooperació de la Universitat d’Alacant, en la qual Pobresa Zero col·labora. Altres concentracions També se succeiran distintes activitats en Alacant, Elx y Castelló. El divendres 20 la plaça de Baix d’Elx acollirà tallers de manualitats i contacontes, i després es llegirà el manifest de Pobresa Zero. El dissabte 21 d’octubre l’avinguda de la Constitució serà el lloc escollit per a la concentració reivindicativa. Pel que fa a Castelló, el dimarts 24 d’octubre s’ha organitzat un «Tardeo amb causa», on es reuniran entitats i moviments socials per a compartir experiències reals sobre transformació social. En concret, l’esdeveniment se celebrarà en el Menador Espai Cultural a les 19 hores.