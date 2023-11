El Fons Valencià per la Solidaritat, amb el cofinançament de l’Àrea de Cooperació Internacional de la Diputació de València i la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, organitza les jornades formatives «La cooperació internacional des de l’àmbit local i el Fons Valencià per la Solidaritat», les quals se celebraran els 21 i 23 de novembre a Xàtiva i Alcàsser.

Les jornades tenen com a finalitats -iniciada la nova legislatura- apropar al personal institucional i tècnic dels ajuntaments i de les mancomunitats de la C. Valenciana, la cooperació internacional descentralitzada des de l’àmbit local -canalitzada a través del Fons Valencià per la Solidaritat-; aprofundir en el rellevant paper de les entitats locals; incidir en l’objecte, línies de treball i funcionament del Fons Valencià; i traslladar els projectes de cooperació internacional municipalista i d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global que executa el Fons, des d’una perspectiva pròxima i experiencial.