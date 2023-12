La històrica trajectòria en cooperació de la Fundació Junts per la Vida i el Fons Valencià per la Solidaritat; així com el compromís periodístic de Lola Bañón amb el poble palestí, i les campanyes «Banca armada», de lluita contra les inversions bancàries en la compra d’armament, i «Consumix Palestina», de posada en valor del paper de les dones palestines, són les accions compromeses que han premiat en la seua tercera edició els Premis Cooperació-Anna Escrihuela.

Els guardons ―promoguts per la Coordinadora Valenciana d’ONGD, amb el suport de la Generalitat, la Diputació de València i Caixa Popular,― s’han entregat en una gala a la Fàbrica de Gel, en València, celebrada el passat 12 de desembre, en la qual s’ha homenatjat a Anna Escrihuela, històrica activista valenciana en els àmbits de l’ecologisme, el comerç just i la cooperació internacional, morta el mes de maig passat. Els guardons En la categoria «Persones, institucions, organitzacions o empreses valencianes compromeses amb la cooperació» ha resultat premiada la Fundació Junts per la Vida per la seua trajectòria en cooperació a través d’iniciatives de millora de la salut i promoció de l’educació en països com Ucraïna o Benín. En la mateixa categoria, ha rebut una menció especial el Fons Valencià per la Solidaritat. Amb 30 anys de treball en ajuntaments i entitats municipals, especialment en països d’Amèrica del Sud, ha aconseguit ser una organització reconeguda per totes les parts amb les quals treballa. En «Campanyes de xarxes, plataformes o moviments socials valencians compromesos», un dels premis ha sigut per a la campanya «Banca armada», promoguda pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització i Setem. Sorgida en 2006, cerca denunciar públicament a les institucions bancàries que financen la indústria militar, amb l’objectiu d’exigir unes polítiques d’inversió de les entitats financeres ètiques i responsables socialment. Finalment, també dins de la categoria de campanyes, s’ha atorgat el premi a «Consumix Palestina», d’Assemblea de Cooperació per la Pau, la Tenda de Tot el Món i l’organització palestina Agricultural Development Association (PARC). En un context marcat pels problemes econòmics i socials als quals s’enfronten diàriament les dones rurals palestines, la campanya ha permés enfortir a diverses associacions de dones productores de Jenin (Cisjordània, Palestina). Sota la marca «Consumix Palestina», la iniciativa ha aconseguit que es comercialitzen en el mercat espanyol tres productes ―Za’lligar, Cous cous i Dàtils extra Medjoul ecològics―, produïts localment complint els criteris de comerç just. Les onze candidatures presentades als premis han sigut valorades per la periodista Pura Gómez, conductora del programa «Sense Fronteres» de Ràdio Nacional d’Espanya i guardonada en la I Edició dels Premis Cooperació en la categoria de Comunicació; Tamer Al-Najjar Trujillo, en representació de la Universitat Jaume I; Mª Jesús Figueroa, per part de Caixa Popular; i Lourdes Mirón i Victoria Falcó, de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.