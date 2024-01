Farmamundi, en l’inici d’este 2024, ha reclamat un alto-el-foc permanent per a poder garantir l’assistència humanitària urgent dels més de 1,8 milions habitants de Gaza els drets dels quals més essencials han sigut vulnerats. La població resistix sense accés a l’aigua, aliments, llar, ni la possibilitat d’assistència sanitària davant el col·lapse dels centres hospitalaris del país. Les emergències pels terratrémols a Turquia, Síria i el Marroc, així com l’escenari de guerra a Ucraïna, que el pròxim 24 de febrer complirà el seu segon any, han marcat gran part del treball de Farmamundi en 2023, any en què l’organització humanitària ha celebrat el seu 30 aniversari.

En 2023, la ONGD ha gestionat 301 enviaments de medicaments essencials a 38 països. En total, 92.848 quilograms de medicaments i material sanitari, dels quals 37.325 kg han cobert les emergències a Ucraïna, Palestina, Síria i Turquia, amb la finalitat de millorar la salut de les poblacions afectades. Amb més de 140 projectes de cooperació, acció humanitària i educació en marxa, l’ONG continua treballant pel dret a la salut enmig d’un context internacional convuls i amb evidents retrocessos i incerteses en els drets econòmics, socials i culturals de les poblacions en situacions més desfavorides. També, des de Farmamundi, mostren preocupació la deriva en algunes regions amb les quals l’ONGD coopera, com a El Salvador o Nicaragua.