La Coordinadora Valenciana d’ONGD,―integrada per 102 organitzacions,― demanda a les administracions públiques valencianes una major implicació enfront de la devastadora situació en la Franja de Gaza. En un moment en què es complixen tres mesos des de l’inici de l’escalada de violència que es viu a Gaza i el territori palestí ocupat, resulta crucial i imprescindible enfortir la cooperació valenciana en la seua resposta davant l’emergència humanitària, defensa l’entitat.

Com assenyala Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, «la població civil no pot ser víctima d’un càstig col·lectiu». Segons les últimes dades de l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris, més de 23.000 persones palestines han sigut assassinades i més de 58.000 han resultat ferides en els atacs israelians sobre el territori palestí.

En la zona sense electricitat des del tall de subministraments per part d’Israel el passat 11 d’octubre― s’han destruït més de 65.000 llars i més de 1,9 milions de persones s’han vist obligades a fugir de les seues cases. «L’alto-el-foc permanent continua sent la nostra única opció per a evitar més pèrdues de vides civils i una catàstrofe humanitària encara major. Si fracassem, una taca indeleble quedarà per sempre en la nostra consciència col·lectiva», apunta Ramón.

Preocupació

D’aquesta manera, l’entitat mostra la seua preocupació per la disminució dels fons destinats a cooperació i ajuda humanitària, els problemes de gestió i els retrocessos en la resolució de les convocatòries de subvencions per part de les administracions locals valencianes.

En aquest sentit, recorda la importància de complir amb els compromisos adquirits durant el període electoral, quan es van signar els Acords per una Política Pública de Cooperació Internacional al Desenvolupament. A través d’estos, els partits signants a València, Alacant i Elx es van comprometre a dedicar en l’actual legislatura el 0,4 % dels pressupostos municipals a cooperació al desenvolupament, i a Castelló el 0,5 %.

«Estem en una situació crítica a nivell global, en la qual persistix una pobresa extrema que afecta a quasi 700 milions de persones, amb un canvi climàtic que està multiplicant els conflictes per recursos cada vegada més escassos, i amb fenòmens naturals que creixen en virulència i que patixen més els països més empobrits, els que no estan contaminant», remarca Ramón.

«Tenim la responsabilitat moral d’impulsar la cooperació i canvis polítics en un sistema que genera cada vegada més desigualtats. Només demanem a les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que complisquen les seues promeses i estiguen a l’altura del repte», conclou la presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.