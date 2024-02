L’accés a l’aigua és un dels problemes més greus als quals s’enfronta la població palestina a causa de l’ocupació israeliana. Això comporta un consum diari insuficient, la qual cosa perjudica tant la seua salut i higiene com al desenvolupament econòmic de les comunitats. A més, suposa una violació de drets fonamentals, perquè el dret a l’aigua és indispensable per a una vida digna.

Després dels acords d’Oslo en 1995, la distribució de l’aigua havia de ser del 80 % per a Israel i del 20 % per a Palestina. Trenta anys després, els recursos hídrics estan en mans de l’Estat d’Israel, el poble palestí sol pot accedir al 14 % dels recursos de les conques. La restricció en l’accés implica que fins i tot en determinades localitats, especialment aquelles situades en l’Àrea C, és impossible construir o rehabilitar infraestructures, ja que les mateixes estan sota el control de les autoritats israelianes, que rebutgen els permisos de construcció i destrueixen les infraestructures. Així mateix, la falta d’aigua corrent comporta malalties, perquè el 97 % està contaminada.

Estratègia integral

L’experiència de Palestinian Hydrology Group (PHG) i Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) en el sector de l’aigua, sanejament i higiene (ASH) ha permés identificar les deficiències existents, en el marc de diferents projectes finançats per l’Ajuntament de València. Des de l’equip de PHG amb el suport d’ACPP han estat treballant, des de l’any 2016, en una estratègia integral per a garantir el dret a l’aigua de qualitat.

El consistori valencià ha donat suport a les propostes, possibilitant el desenvolupament d’una estratègia que s’ha centrat a identificar les necessitats d’ASH i proporcionar informació actualitzada per a millorar la capacitat de resposta. A més de fomentar la inclusió de la perspectiva de gènere, millorar el mecanisme de coordinació i donar resposta directa a les necessitats.

El passat 23 de gener se celebrà una reunió amb l’equip del Servici de Benestar Social i Integració de l’Ajuntament de València, el Servici del Cicle Integral de l’Aigua i l’equip de PHG per a presentar els resultats de l’estratègia a Cisjordània i Gaza, posant l’accent en el projecte de la convocatòria 2021.