Caixa Popular ajudarà a les persones usuàries de Casa Caridad per cada ús de les seues targetes

L'entitat financera valenciana manté un any més la innovadora iniciativa de les targetes solidàries. Per cada compra realitzada amb una targeta de l'entitat, Caixa Popular donarà un percentatge per a contribuir a una acció social i solidària.

Casa Caridad serà l'organització beneficiària de la recaptació d'enguany, per la seua llarga trajectòria i dedicació en l'atenció a les necessitats bàsiques de les persones sense llar, proporcionant aliments, refugi i facilitant la inserció en la societat a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2024, Caixa Popular aportarà a Casa Caridad el 0,7 % dels ingressos que es generen per les compres realitzades amb les seues targetes.

Solidaritat amb persones sense llar

D'esta manera, cada compra del client realitzada amb les targetes de Caixa Popular es converteix, sense cap cost per a ells, en una contribució directa a millorar la qualitat de vida de les persones sense llar i en un acte de solidaritat amb aquells que enfronten circumstàncies difícils.

"En Caixa Popular, creiem fermament en el poder de la solidaritat i la col·laboració per a construir una societat més justa i equitativa", declara Paco Alós, Director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de l'entitat. "És una forma que els nostres clients mostren la seua solidaritat a través d'una acció tan quotidiana com l'ús de les targetes".

"Gràcies a iniciatives com la que ha impulsat Caixa Popular, podem continuar ajudant a les persones més vulnerables i acompanyar-les per a treballar en la seua realitat i aconseguir una solució a la seva situació. Amb l'actual context econòmic, la situació de moltes persones sense llar i en risc d'exclusió social s'ha agreujat i hem augmentat el nombre d'atencions, un exemple d'això és que en 2023 van venir als nostres serveis més de 4.800 persones, un 14,5 % més que l'any anterior", explica Luis Miralles, president de Casa Caridad.

De nou, Caixa Popular marca la diferència i evidència la solidaritat com un dels seus valors a través d'accions com la de les targetes solidàries, ajudant a construir una societat més justa.

La voluntat de l'entitat és que cada any els beneficis es destinen a un projecte que es desenvolupe en territori valencià i que contribuïsca a la solidaritat, reforçant el seu compromís social i contribuint a millorar la vida de les persones que més ho necessiten.