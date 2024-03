Caixa Popular col·laborarà amb la Fundació Per Amor a l’Art

La Fundació Per Amor a l’Art i Caixa Popular han firmat un acord de col·laboració que permetrà a l’entitat impulsar la important tasca social que desenvolupa des del 2014. A través de la seua Àrea Social, la Fundació Per Amor a l’Art fomenta la integració de menors en risc d’exclusió i el suport a persones amb diversitat funcional, amb l’objectiu de millorar la vida personal, familiar i acadèmica de col·lectius vulnerables.

En virtut de l’acord, Caixa Popular farà una donació econòmica a la Fundació i impartirà formació economicofinancera a les persones beneficiàries dels seus programes educatiu i familiar, així com en el de voluntariat. Per part seua, la Fundació Per Amor a l’Art posa les seues instal·lacions de Marxalenes a la disposició de l’entitat financera per a l’organització d’esdeveniments i visites guiades.

Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular considera que aquest acord posa en valor la missió de la cooperativa de crèdit. «Volem ser l’entitat financera amb més implicació i impacte social i, l’aliança amb la Fundació Per Amor a l’Art, ens permet contribuir a la millora de la vida de moltes persones».

Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació explica que «Per a la Fundació Per Amor a l’Art és un gran estímul comptar amb la col·laboració de Caixa Popular, una entitat amb què compartim un mateix propòsit: aportar valor en el nostre entorn més pròxim». «Són moltes les sinergies que treballarem i agraïm enormement la implicació del seu equip humà en el nostre programa social aportant temps i coneixement», afig la vicepresidenta.