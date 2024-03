Un projecte valencià que empondera a dones electes de l'Equador

El Fons Valencià per la Solidaritat, amb el cofinançament de la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i la col·laboració de la contrapart local Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), ha començat l’execució del projecte de cooperació internacional al desenvolupament municipalist ‘Teixint l’empoderament de dones autoritats locals’.

El projecte té com a objectiu impulsar la igualtat de gènere de governs locals equatorians, enfortint les capacitats de gestió de les dones autoritats locals, i impulsant xarxes amb organitzacions locals de dones per a crear, posicionar i implementar una agenda política per a la igualtat. Per altra banda, es propiciarà l’intercanvi d’experiències i coneixements entre dones d’ajuntaments de l’Equador i de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’enriquir-se mútuament al voltant de polítiques municipals per la igualtat i de sensibilitzar sobre la importància de crear xarxes internacionals davant una problemàtica global com és la desigualtat de gènere.

La iniciativa es defineix en el marc posterior a les eleccions locals de 2023 a l’Equador

La iniciativa es defineix en el marc posterior a les eleccions locals de 2023 a l’Equador, com una oportunitat per a impulsar la participació política de dones en un context on només el 32 % del global de candidatures per a les alcaldies eren dones, i únicament, després dels comicis, el 15 % del total dels municipis tenen com a màximes representants institucionals a dones.

Les alcadesses, només un 8 %

A més, també és important la visió d’efectivitat d’estratègies d’impuls i empoderament de la participació política femenina desenvolupades entre 2014 i 2023, en els mateixos territoris, evidenciant-se en la comparativa amb les dades de 2014, on les dones que encapçalaven candidatures van representar el 12,2% i les escollides com a alcaldesses el 8 %.