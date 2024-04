Caixa Popular reforça la inclusió de persones amb discapacitat en la societat

Caixa Popular ha posat en marxa per tercer any consecutiu la Convocatòria d’Ajudes ‘Sense Barreres’. Unes ajudes amb un fons de 10.000€ per a la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat.

Dimecres que ve 17 d’abril a les 19 h se celebrarà en la seu d’ONCE València (Gran Via de Ramón y Cajal, 13) l’acte de lliurament dels premis als 4 projectes premiats. Estarà conduït per l’actriu i periodista valenciana Patty Bonet que comptarà les seves vivències personals i finalitzarà amb l’actuació de la Coral Allegro ONCE València.

Durant l’esdeveniment, les associacions explicaran el seu treball i el projecte al qual es destinarà l’ajuda, a més de contar com han millorat la vida de les persones a través de les seues organitzacions.

Els projectes guanyadors

Entre els més de 80 projectes que s’han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l’entitat, han decidit el resultat final a través de la seva votació online. El projecte amb el nombre més elevat de vots i que ha resultat guanyador és ‘Formació per a la vida independent i respir familiar. La casa de Alter’ d’Associació Alter València. Aquesta iniciativa, premiada amb 5.000€, se centra una programa per a persones dependents amb diversitat funcional intel·lectual, preparant-les per a un vida autònoma i activa integrada en la societat.

El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000 €, és ‘AINCLUSIÓN’ d’Associació per a la Igualtat dels Col·lectius amb Diversitat Funcional, un programa d’activitats d’orientació i acompanyament individualitzat per al la potenciació de les habilitats necessàries per a augmentar les possibilitats d’inclusió sociolaboral.

Finalment, el tercer i quart finalistes rebran 1.000 € cadascun i són el projecte ‘Projecte d’atenció grupal per a persones i famílies afectades per TDAH’ d’Associació APNADAH, basat a millorar l’estabilitat psicosocial i facilitar estratègies d’afrontament durant el cicle vital de la persona afectada per TDAH per a l’accés a la igualtat d’oportunitats. I ‘Esport inclusiu sobre cadira de rodes’ de Club Esportiu Sense Barreres que té com a objectiu dissenyar una activitat extraescolar que integri l’oci i la discapacitat en el seu sentit ampli mitjançant l’esport inclusiu en els col·legis de València.

Inclusió social

Caixa Popular segueix un model de banca social, solidària i de proximitat i té com a missió ser l’entitat financera valenciana amb més implicació i impacte social. La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte Sense Barreres, que integra diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones com el concurs de fotografia Sense Barreres en col·laboració amb COCEMFE o l’aliança amb la Fundació Llevant UD per a impulsar l’esport inclusiu.

A més, l’entitat financera ofereix servei de vídeo interpretació en llengua de signes en totes les seues oficines, facilitant l’accés al sistema financer de les persones sordes.

Des de la cooperativa treballen per a contribuir en aquesta generació de valor social duent a terme accions de sensibilització per la igualtat, buscant aliances amb associacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual o física o dissenyant productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d’aquestes associacions i de les famílies que hi ha darrere, entre altres iniciatives.